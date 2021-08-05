İngiltere , Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı









İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.





Son güncelleme kapsamında Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç, "yeşil listeye" alındı.





Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere ise otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, "sarı listeye" alındı.





Öte yandan, Fransa'dan İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar ve 18 yaşından küçükler de karantinaya girmeyecek.





Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı listede kalmaya devam etti.





Seyahat listesindeki güncellemenin pazar gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.





