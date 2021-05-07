İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini açıkladı. İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor.







BBC Türkçe'nin aktardığına göre, kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.





Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.





İngiltere, bu uygulamayı farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor. Kırmızı listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.





Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.





Grant Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, finalin İngiltere'de oynanabileceğini ancak bu konuda son kararı UEFA'nın vereceğini belirtti.





İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA





İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin 12 Mart'tan itibaren seyahat yasağı listesine ekleneceğini bildirdi.





Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Seyahat uyarısı: Türkiye, 12 Mayıs'tan itibaren İngiltere'nin kırmızı seyahat yasağı listesine eklenecek. Karar, en son bilimsel verilere ve pek çok uzmanın halk sağlığı tavsiyelerine dayanılarak alınmıştır" denildi.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"12 Mayıs Çarşamba 04:00'ten (İng. saati) itibaren, son 10 günde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapmış, oturum izni olan Britanya, İrlanda & üçüncü ülke vatandaşlarının hükümet onaylı bir tesiste 10 gün karantinada kalmaları gerekecek.





Son 10 gün içinde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapan diğer ziyaretçilerin İngiltere'ye girişi reddedilecektir."





OTEL KARANTİNASINDAN KAÇINMAK İSTEYENLERE KÖTÜ HABER





İngiltere'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 'kırmızı liste'ye aldığı vaka sayısı yüksek ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yaptığı ortaya çıkmıştı.





BBC'den Sue Mitchell'in haberinde, Türkiye'nin 40 ülkenin yer aldığı listede bulunmadığı belirtilmiş ve bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek yolcular, İngiltere'de otelde karantina için ödeyecekleri kişi başına 1.750 sterlin masraftan kaçınmak için önce İstanbul'daki bir otelde konaklayıp, uçuşuna oradan devam ettiği aktarılmıştı.





Haberde, "İstanbul'dan gelen yolcuların ise İngiltere'ye varışlarında evde karantina olması gerekiyor" bilgisi paylaşılmıştı.





İngiltere'nin son kararı ile birlikte Türkiye'den gidenler de artık yaklaşık 1.750 sterlin maliyeti olan 10 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.