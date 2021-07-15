Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Türkiye'yi yine 'kırmızıda' bıraktı /15 Temmuz 2021 19:13

İngiltere Türkiye'yi yine 'kırmızıda' bıraktı

İngiltere, ülkeye geri dönüşlerde karantina kuralı uygulamaya devam ediyor. Ülkelerin renklere göre sınıflandırıldığı uygulamada kırmızı renkli ülkelerden dönenler karantinaya alınıyor.Ingiltere son açıkladığı ”yeşil ülkeler listesine" Bulgaristan ve Hong Kong'u alırken Türkiye’yi kırmızı renk listede tutmaya devam etti.

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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturdukları ve "trafik ışığı sistemi" adını verdikleri seyahat listesinde güncelleme yapıldığını belirtti.

Buna göre, Bulgaristan ve Hong Kong "yeşil" listeye eklendi. Bu ülkelerden 19 Temmuz'dan itibaren İngiltere'ye gelecek yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak.
İspanya'ya bağlı Balear Adaları ve İngiliz Virgin Adaları "yeşil" listeden çıkarılarak "sarı" listeye dahil edildi. Buralardan gelen yolcuların ise evlerinde ya da belirttikleri adreslerde 10 gün karantinaya girmesi gerekecek.

Öte yandan "sarı" listedeki ülkelerden gelen yolculardan 2 doz Covid-19 aşısını yaptıranlara karantina zorunluluğu olmayacak.İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan, "sarı" listede yer alırken; Türkiye "kırmızı" listede bulunuyor.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 21 bin 250 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.
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