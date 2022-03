İngiltere, Ukrayna ordusuna 6 bin füze daha verecek

5:00 İngiltere Ukrayna ordusuna 6.000 füze daha verecek











4:44 Rusya, Moskova'da görev yapan bazı ABD'li diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti ve sınır dışı etme kararı aldı











4:32 Zelenskiy, savaşın birinci ayında "küresel protesto" çağrısı yaptı



4:15 MGK bildirisi: Türkiye, Karadeniz'de barış için arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetlerini sürdürecek



00:24 Rus gazeteci Kiev'deki bombardımanda hayatını kaybetti











00:15 Renault, Moskova'daki fabrikasında üretimi durdurdu









00:09 ABD'nin değerlendirmesine göre 'Rus güçleri Ukrayna'da savaş suçları işledi'

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de. Şehir, iki günde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerine ev sahipliği yapacak. Üç zirvenin de konusu Ukrayna krizi olacak. Aynı anda bu üç grubun liderlerinin bir araya gelmesi; Batı'nın pek de alışkın olduğu bir tablo değil. Birliktelik mesajının daha güçlü verilmesi için üç zirve birden aynı hafta Brüksel'de düzenleniyor.Biden, üç zirvede de yer alacak. Böylece ilk kez bir AB zirvesine bir ABD Başkanı katılmış olacak. NATO zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy'nin de video konferans yöntemiyle bir konuşma yapması bekleniyor. Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO zirvesi için Brüksel'e ulaştı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Perşembe günü Ukrayna'ya yapılacak 6.000 füze yardımını açıklaması bekleniyor. Brüksel'de düzenlenecek olan NATO ve G7 liderleri zirvesinde Johnson, Ukrayna askerlerine ve pilotlarına 33 milon dolarlık ek yardım da açıklayacak. İngiltere hükümeti, BBC Dünya Servisi'nin Ukraynaca ve Rusça dil servislerine de 4,1 milyar poundluk katkı yapacak.İngiltere, Ukrayna ordusuna daha önce de 4.000 füze yardımında bulunmuştu. 400 milyon poundluk da insani ve ekonomik yardım gönderdiğini açıklamıştı.ABD'nin Moskova Büyükelçilii'ne, çarşamba günü Rusya yönetiminden ulaşan listede yer alan birçok diplomat, "persona non grata" yani "istenmeyen kişi" ilan edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün yaptığı açıklamada, listede yer alan diplomatların Rusya'dan çıkarılacağı belirtildi ancak sayı verilmedi:"Bu, Rusya'nın ikili ilşkilerimize katkı vermeyen ve yapıcı olmayan adımlarının sonuncusu. Şu an her zamankinden fazla şekilde hükümetlerimiz arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli diplomatik personelin görev yapması kritik önemde." Rus medyası, bunun, ABD'nin Birleşmiş Milletler'de çalışan 12 Rus diplomatı "ulusal güvenlik kaygıları" sebebiyle sınır dışı etme kararına yanıt olduğunu yazdı.Habere detaylı şekilde yer veren Interfax da diplomatların sayısını vermedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Şubat'ta başlayan Rusya işgalinin başından bu yana her gece bir video mesaj paylaşıyor. Perşembe günü savaş birinci ayını doldururken, İngilizce bir video yayımlayan Zelenskiy dünya genelinde herkese Rusya'yı protesto etme çağrısı yaptı:"Rusya'nın savaşı sadece Ukrayna'ya karşı değil. Anlamı çok daha geniş. Rusya bu savaşı özgürlüğe karşı başlattı. Rusya, Avrupa'daki tüm insanların özgürlüğünü yok etmeye çalışıyor. Tüm dünyadaki insanların... Sadece sert ve şiddetli güç kullanımının işe yaradığını göstermeye çalışıyor. Dünya Rusya'ya dur demeli, dünya savaşı durdurmalı. Bir ay oldu bile... Bu kadar uzun. "Meydanlarınıza, sokaklarınıza çıkın. Görünür olun ve sesinizi duyurun. İnsanların, özgürlüğün, barışın önemli olduğunu, Ukrayna'nın önemli olduğunu söyleyin".Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki son gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı aktarıldı:"Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir. "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmiştir."Rus gazeteci Oksana Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.Fransız otomotiv devi Renault, bir kez daha Moskova'daki fabrikasındaki üretimi durdurduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, bugün Fransız Parlamentosu'na yaptığı konuşmada Renault ve diğer Fransız şirketlerinin Rusya'dan çekilmesi çağrısı yapmıştı.Zelenskiy "Kadın ve çocukların katillerini finanse etmeyi durdurmalılar" demişti. Renault, Ukrayna'nın işgalinin ardından durdurduğu üretime bu hafta yeniden başlamıştı. Şirket, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'ya uluslararası ambargolara zaten uyduğunu vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Amerikan yönetiminin değerlendirmesinde "Rus güçleri mensuplarının Ukrayna'da savaş suçları işlediği" sonucuna varıldığını söyledi. Blinken yaptığı yazılı açıklamada "Ayrım gözetmeyen ve kasten sivilleri hedef alan saldırılar ve başka katliamlara dair sayısız, güvenilir haber gördük" dedi.Blinken ayrıca "Rus güçleri apartmanları, okulları, hastaneleri, kritik altyapıyı, sivil araçları, alışveriş merkezlerini ve ambulansları yok etti, binlerce masum sivili öldürdü ve yaraladı" diye de ekledi.Dışişleri Bakanlığı Küresel Adalet Bürosu'ndan Beth Van Schaak da, bu sonuca "hem kamuya açık hem de istihbarat kaynaklarından alınan bilgilerin dikkatle incelenmesinden sonra varıldığını" vurguladı.