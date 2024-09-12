Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, Ukrayna’ya o izni verdi: Savaş büyüyor /12 Eylül 2024 08:13

İngiltere, Ukrayna’ya o izni verdi: Savaş büyüyor

İngiltere, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik hedeflerine karşı Storm Shadow seyir füzelerini kullanmasına izin verdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

İngiliz hükümeti, bu kararı Ukrayna’nın Rusya’daki askeri hedeflere daha geniş çaplı saldırılar düzenleyebilmesi amacıyla aldı. İngiltere’nin bu hamlesi, Ukrayna’nın askeri kapasitesini artırarak Rusya’ya karşı uzun menzilli füze saldırılarını kolaylaştıracak.

ABD’nin bu konuda daha temkinli bir tutum izlediği belirtiliyor. Bloomberg’in haberine göre, Biden yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’den Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılara dair detaylı bir strateji talep etti. 

Washington, Kiev’in bu güçlü silahları nasıl ve ne amaçla kullanacağını daha iyi anlamak istiyor. Zelensky’nin önümüzdeki günlerde ABD başkanına ve başkan adaylarına bir plan sunmayı taahhüt ettiği bildiriliyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede, bu kararın kamuoyuna açıklanmasının beklenmediği belirtiliyor. 

Ancak, medyada çıkan haberler, Londra’nın Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini kullanma izni verdiğini doğruluyor.
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