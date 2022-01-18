Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Ukrayna’ya tanksavar silahlar gönderdi /18 Ocak 2022 09:21

İngiltere Ukrayna’ya tanksavar silahlar gönderdi

İngiltere, Ukrayna’ya olası bir işgal durumunda kendini savunabilmesi için tanksavar silah sağlamaya başladığını bildirdi. Rusya’nın Ukrayna sınırına binlerce asker konuşlandırması, Batı’nın işgal kaygılarının arttırıyor.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna’ya hafif tanksavar savunma sistemleri tedarik etme kararı aldıklarını ve ilk silahların Pazartesi günü teslim edildiğini kaydetti. Wallace, İngiltere Parlamentosu’ndaki açıklamasında az sayıda İngiliz personelin kısa süre silahların eğitimini vereceği belirtildi.

‘‘Silahlar stratejik değil savunma amaçlı’’

Bakan, silahların sayısı ya da modeli konusunda açıklama yapmadı ancak; ‘‘Bunlar stratejik silahlar değil ve Rusya’ya tehdit oluşturmuyor; yalnızca savunma amacıyla kullanılıyor’’ dedi.

Ben Wallace, ‘‘Bu silahlar kısa menzilli ancak yine de kişilerin durup ne yaptıklarını düşünmesini sağlayacak. Eğer tanklar Ukrayna’ya girerse ve işgal ederse o zaman bunlar savunma mekanizmasının parçası olacak’’ dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov açıklamayı memnunlukla karşıladıklarını bildirdi.

Donanma kapasitesini arttırmak için Kiev’e mali yardım teklif eden İngiltere, daha önce Rusya’ya Ukrayna’ya yeni bir askeri saldırı düzenlemesinin ciddi sonuçları olacağı uyarısı yapmıştı.

Wallace, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu krizi görüşmek üzere Londra’ya davet ettiğini de kaydetti; ancak Moskova’nın teklifi kabul edip etmediği konusunda yorum yapmadı.

Wallace, "Mevcut uçurum derin ancak aşılmayacak kadar değil" diyerek diplomasinin galip gelmesini umduğunu belirtti; ancak durumun Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in kararına göre şekilleneceğini söyledi.

Batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bir bahane aradığı görüşünde. Rusya 2014 yılında Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı ilhak etmişti.

Moskova, saldırı planladığı iddialarını reddediyor, ancak Batı’nın bir dizi güvenlik talebini kabul etmemesi durumunda askeri eyleme geçme seçeneğini de göz ardı etmiyor. Bu talepler arasında Ukrayna’nın NATO üyesi olmasının engellenmesi de yer alıyor. Geçen hafta Rusya ve Batı ülkelerinin heyetleri arasında yapılan görüşmeler ilerleme sağlanamadan sona ermişti. Ukrayna, topraklarını korumak için Batı’dan silah talep etmişti.
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