Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, ülkeye seyahatlerde test zorunluluğunu kaldırıyor /06 Ocak 2022 19:31

İngiltere, ülkeye seyahatlerde test zorunluluğunu kaldırıyor

Koronavirüsün Omicron varyantının en çok yayıldığı ülkelerden biri olan İngiltere’de vaka günlük vaka sayısının rekor düzeydeki seyri devam ediyor. Başbakan Johnson, vaka artışını engellemede sınırlı bir etkiye sahip olduğunu söylediği seyahatlerdeki test zorunluluğunun 7 Ocak itibariyle kaldırılacağını açıkladı.

SHABER3.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, test zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, “Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor” İfadelerini kullanmıştı.

Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirmişti.

İngiltere'de koronovirüs pandemisinden olumsuz etkilenen seyahat firmaları, yolculara yönelik tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Geçen hafta İngiltere'deki 25 kişiden birinin koronavirüse sahip olduğunu gösteren verilerin ardından, havayolu şirketlerinin yetkilileri, yolculara uygulanan test zorunluluğunun gerçek bir etkisi olmadığını söylemişti. Bunun üzerine hükümet, "tüm önlemlerin incelendiğini" açıklamıştı.

İngiltere'de şu anda hükümetin B Planı önlemlerinde toplu taşıma ve mağaza gibi kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve bazı mekanlara girmek için aşı pasaportu kullanılması gibi kurallar bulunuyor.

Başbakan Johnson, 26 Ocak'ta bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı. Bir karantinanın bedeli olacağını da vurgulayan Johnson, "Kapanmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza, işimize, gelir kaynaklarımıza ve hepsinden kötüsü çocuklarımızın yaşamları üzerine bir yük getiriyor" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere, ülkeye seyahatlerde test zorunluluğunu kaldırıyor Sonraki Haber >>

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:01