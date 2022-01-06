İngiltere, ülkeye seyahatlerde test zorunluluğunu kaldırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, test zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, “Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor” İfadelerini kullanmıştı.







Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirmişti.





İngiltere'de koronovirüs pandemisinden olumsuz etkilenen seyahat firmaları, yolculara yönelik tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Geçen hafta İngiltere'deki 25 kişiden birinin koronavirüse sahip olduğunu gösteren verilerin ardından, havayolu şirketlerinin yetkilileri, yolculara uygulanan test zorunluluğunun gerçek bir etkisi olmadığını söylemişti. Bunun üzerine hükümet, "tüm önlemlerin incelendiğini" açıklamıştı.





İngiltere'de şu anda hükümetin B Planı önlemlerinde toplu taşıma ve mağaza gibi kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve bazı mekanlara girmek için aşı pasaportu kullanılması gibi kurallar bulunuyor.





Başbakan Johnson, 26 Ocak'ta bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı. Bir karantinanın bedeli olacağını da vurgulayan Johnson, "Kapanmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza, işimize, gelir kaynaklarımıza ve hepsinden kötüsü çocuklarımızın yaşamları üzerine bir yük getiriyor" dedi.



