Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere 'vaka manipülasyonu' sebebiyle Türkiye'yi güvensiz ülke ilan etti /02 Ekim 2020 09:41

İngiltere 'vaka manipülasyonu' sebebiyle Türkiye'yi güvensiz ülke ilan etti

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Türkiye'nin Covid-19 açısından güvenli ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu. Buna göre Birleşik Krallık'a Türkiye üzerinden seyahat edeceklerin ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün süreyle karantinada kalması gerekecek.

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Ulaştırma Bakanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı duyuruya göre karantina uygulaması 3 Ekim Cumartesi günü İngiltere saatiyle sabah 4:00'dan itibaren başlayacak. Covid-19 açısından güvenli kabul edilen ve seyahat koridoru oluşturulanların yer aldığı listeden çıkarılan ülkeler arasında Polonya da bulunuyor.

Grant Shapps açıklamasında Türkiye'ye ilgili risk değerlendirmesinin 'Sağlık Bakanlığı'nın yeni Covid-19 vaka sayısını Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi gibi uluslararası örgütlerin kullandığı tanımdan farklı şekilde tanımlıyor olması sebebiyle' güncellendiğine dikkat çekti.

Polonya'nın ise hızla yükselen vaka sayısı nedeniyle listeden çıkarıldığını belirtti.

Birleşik Krallık'a girişten itibaren seyahat eden kişişlerin derhal kalacakları adrese gitmeleri ve 14 süreyle alışveriş ya da egzersiz dahil hiç bir gerekçeyle hiç evden çıkmadan kendilerini tecrit etmeleri bekleniyor. Bunun için gerekçe olarak Covid-19 belirtilerinin kendini gösterme süresinin 14 günü bulması olarak gösteriliyor.

Karantina uygulaması yalnızca doğrudan Türkiye'den seyahat edenlerin yanı sıra transit yolcuları da kapsıyor.

Birleşik Krallık'a yani İngiltere, Galler, İskoçya ya da Kuzey İrlanda'ya giriş esnasında Türkiye'den gelen yolcuların seyahatleriyle ilgili detayları, iletişim bilgilerini ve kalacakları adresi sınır polisine beyan etmeleri gerekiyor.

İngiltere'de karantinada kalmadığı tespit edilen kişilere 1000 Sterlin para cezası öngörülüyor.

İngiltere'de son 24 saatte 6914 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 59 kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 42 bin 202'ye yükseldi.

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