Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere ve AB Brexit konusunda anlaştı! /24 Aralık 2020 18:00

İngiltere ve AB Brexit konusunda anlaştı!

Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma sağlandı

SHABER3.COM

Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit kapsamında 31 Aralık'ta anlaşmaları sonlandıracak ancak ticaret ve güvenlik alanlarında anlaşma üzerine yoğunlaşılmıştı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre AB ile İngiltere arasında ticaret anlaşması noktasında uzlaşıya varıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında bugün yapılan görüşmeler sonucunda ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

11 AYLIK SÜREÇ TAMAMLANDI

İngiltere, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak 2020'de çıkmıştı. Ancak ticaret işbirliğinde süreç bu şekilde işlemedi ve 11 ay daha işbirliği devam etti. Sürecin sonlanmasıyla tarafların yeni kurallara karar ve onay vermesi gerekiyordu. 

 ANLAŞMA OLMASAYDI NE OLACAKTI?

İki taraf salgın süreci de hesaba katılırsa uzun ve zorlu bir müzakere süreci yönetti. Ancak son noktalara gelirken görüşme trafiği de artmıştı. Özellikle İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki sularda balıkçılık yapılması ve ortak güvenliğin nasıl sağlanacağı üzerine tartışmalar yoğunluk kazanmıştı.

İki taraf anlaşma konusunda olumsuz olsaydı ithalat ve ihracat için ödenecek vergiler hem İngiltere tarafında hem de AB tarafında artacaktı. 

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