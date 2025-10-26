Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere ve Almanya'dan onay çıktı: Önce Katar'dan modernize edilen ikinci el Eurofigter'lar alınacak /26 Ekim 2025 11:39

İngiltere ve Almanya'dan onay çıktı: Önce Katar'dan modernize edilen ikinci el Eurofigter'lar alınacak

Uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alımında son aşamaya gelindi. İngiltere Başbakanı Starmer'ın gelecek hafta yapacağı Ankara ziyaretinde son imzaların atılması planlanıyor. İmzaların atılmasıyla ilk uçaklar Katar'dan gelecek ve modernize edilecek. Daha sonra ise yeni üretim savaş uçakları alınacak.

NATO üyesi ve ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, uzun süredir filosuna 40 adet Eurofighter Typhoon eklemeyi hedefliyor. Almanya'nın satış şerhini kaldırmasının ardından 23 Temmuz'da Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter jeti alımına dair bir anlaşma imzalandı. Reuters haber ajansı, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının 12 adetinin ilk alıcıları olan Katar ve Umman'dan alınmasının planlandığını aktardı. Eurofighter tedarikinde ise sona gelindi.

İMZALAR ATILABİLİR
İngiltere Başbakanı Keir Starmer hafta başında Ankara’ya yapacağı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Rusya Ukrayna savaşı, Gazze’nin yeniden imarı başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak.

Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

FABRİKADAN ÇIKIP TÜRKİYE'YE GELECEK
NTV’nin edindiği bilgilere göre bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter’lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye’ye gönderilecek.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN
Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak. Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.

Umman’dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ NASIL OLACAK?
Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

'ALMANYA SATIŞI ENGELLEMEYECEK'
Airbus'un Savunma ve Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Michael Schoellhorn, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışında görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını, müzakerelerin yakında başarıyla sonuçlanacağı konusunda oldukça iyimser olduğunu söyleyerek, Alman hükümetinin satışı engellemeyeceğini belirttiklerini söylemişti.
