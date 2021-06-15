Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere ve Avustralya anlaşma sağladı /15 Haziran 2021 19:39

İngiltere ve Avustralya anlaşma sağladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avustralya Başkanı Scott Morrison'ın iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda uzlaşıya vardığı bildirildi.

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Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, Brexit'in ardından ilk geniş kapsamlı ticaret anlaşmasını Avustralya ile imzalıyor. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson ile Avustralya Başbakanı Scott Morisson'ın iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanması konusunda uzlaşıya vardığı duyuruldu.

Yeni Serbest Ticaret Anlaşması’nın otomobil, bisküvi ve seramik gibi ürünlerin Avustralya’ya daha ucuza satılacağı ve ülke genelinde 3.5 milyon kişiyi istihdam eden endüstrileri güçlendireceği anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca anlaşmanın, “İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana sıfırdan müzakere edilen ilk ticaret anlaşması” olduğu vurgulandı.

“YENİ BİR ŞAFAK”

İngiltere’nin daha geniş bir Asya-Pasifik serbest ticaret anlaşmasına katılmasını önemli bir adım olarak gördüğünü dile getiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Bugün, Birleşik Krallık’ın Avustralya ile olan ilişkisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimiz tarafından desteklenen yeni bir şafağı işaret ediliyor. Yeni serbest ticaret anlaşmamız, İngiliz işletmeleri ve tüketicilerinin yanı sıra dünyanın diğer tarafında çalışma ve yaşama şansı isteyen gençler için harika fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise uzun uğraşlar sonucu anlaşmaya varıldığını belirterek mevkidaşı Johnson’a teşekkür etti. Morrison, geçmişte birçok ülke ile benzer anlaşmalar yaptıklarını ve bu konuda birçok deneyime sahip olduklarının altını çizerek iki ülke arasındaki ticarete ivme kazandıracak düzenlemeleri güvence altına almayı başardıklarını ifade etti. Morrison, “Faaliyet gösterebileceğimiz pazarları büyütme konusunda tutkuluyuz, kendi üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve hizmetlerimiz için fırsatlar sunuyoruz, anlaşma olmasa bu fırsatları alamama durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına atıfta bulunan Avustralya Başbakanı Morrison, “Birleşik Krallık dünya ile ticari ilişkilerinde tamamen yeni bir boyuta geçerken, bu yolculuğa Avustralya’dan daha iyi bir başlangıç yapılamazdı” dedi.
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