Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere ve Avusturya'da corona virüsten iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti /19 Mart 2020 09:39

İngiltere ve Avusturya'da corona virüsten iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Avusturya'da , virüs nedeniyle vefat edenlerden birinin Türkiye kökenli 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğu açıklandı 

Baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti." dedi.

İNGİLTERE’DE BİR TÜRK KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ

İngiltere'de de 55 yaşındaki Hayri Ergönül, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi'nde tedavi altında olan Ergönül, koronavirüs tedavisi sırasında zatürre de geçirdi. Ergönül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Egönül'ün arkadaşlarından Ahmet Güven, basına yaptığı açıklamada, "İngiltere‘yi etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Güzel insan sevgili Hayri Ergönül’ü kaybettik. Hayri, insanlar arasında dostluğun ve dayanışmanın gelişmesi için çalışan ve toplum için emek veren değerli bir insandı" dedi.
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