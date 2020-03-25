İngiltere ve Beçkika da cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya çalışıyor





Adalet Bakanı Robert Buckland virüsün bir çoğu aşırı kalabalık olan cezaevleri açısından çok büyük bir risk oluşturduğunu söyledi.





Hükumetin verdiği bilgiye göre cezaevlerinde çalışan personelin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 3 bin 500 civarında görevli, Salı günü itibariyle hastalandıkları için ya da hastalık kuşkusuyla kendilerini karantinaya almış bulunuyor.





Bakan Buckland, bazı mahkumların salıverilmesinin cezaevleri üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini söyledi.





GEÇİCİ İZİNLE TAHLİYE İHTİMALİ

Parlamento’nun Adalet Komisyonu’na bilgi veren Buckland, her bir mahkumun, bir risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra geçici izinle tahliye edilmesinden yana olduğunu söyledi.





Hamile olan 50 mahkumun da durumunu dikkatle değerlendirdiğini kaydeden bakan, yargılamaları süren ya da davalarının başlamasını bekleyen 9 bin civarında tutuklunun da, güvenli bulunursa kefaletle kontrol altında kalabilecekleri tesislere gönderilebileceklerine işaret etti.









Adalet Bakanı infaz kurumunun”yaşam hakkının korunması ile toplumun korunması arasında bir denge” bulması gerektiğini söyledi.





Ancak bakan, bir kısım tutuklu ve mahkumun tahliyesinin cezaevleri üzerindeki baskıları hafifletirken, bu kişilerin denetimi yürütecek şartlı tahliye personeli üzerindeki yükü artıracağına da dikkat çekti.





Uluslararası Af Örgütü Amnesty International’ın İngiltere masası sözcüsü Allan Hogarth, yaşlı ve kronik hastalığı olan mahkumların kendileri ve toplum için bir tehdit oluşturmuyorlarsa “derhal salıverilmesi” gerektiğini söyledi.





BELÇİKA’DA İZİNLİ ÇIKIŞ SÜRELERİ UZATILDI

Belçika hükumeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkış süresinin en az 5 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.





Bu uygulamadan faydalanan mahkumların hafif suçlardan dolayı içeri girdiği, cezaevi süreçlerinin bitmek üzere olduğu ifade edildi.









Belçika’da hükumet cezaevlerinde bütün ziyaretlerin askıya alınmasına karar verdi, mahkumlara aileleri ile bağlantı kurabilmeleri için 20 euro telefon kredisi verildi.