İngiltere ve Fransa barış planı hazırlıyor: Plan Trump'a sunulacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesi ve Fransa'nın Ukrayna'yla birlikte bir barış planı üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Starmer planın hazırlandıktan sonra ABD Donald Trump'a sunulacağını ifade etti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Starmer kendi daveti ve Avrupalı liderlerin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenen Ukrayna zirvesinde BBC televizyonuna bir demeç verdi. Starmer hafta sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Trump ile yapılan telefon trafiğinde bir "gönüllüler koalisyonu" oluşturma fikrinin güç kazandığını belirtti. Bunun Avrupa'nın kendini savunmakta daha hızlı hareket ettiği anlamına geldiğini belirten Starmer, "Burada kimseyi eleştirmiyorum ancak Avrupa'daki her bir ülkenin hızına göre hareket etmektense, ki bu oldukça yavaş bir süreçle sonuçlanacaktır, şimdi bir gönüllüler koalisyonumuz var" diye konuştu.





Starmer "İngiltere ve Fransa bunu düşünmekte en ileri olanlar ve bu nedenle Cumhurbaşkanı Macron ve ben bu plan üzerinde çalışıyoruz ve bunu daha sonra ABD ile müzakere edeceğiz" dedi.





Starmer Cuma günü Beyaz Saray'da kameralar önünde Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan sert tartışmaya da değindi. Oval Ofis'teki tartışmayı izlemenin oldukça rahatsız edici olduğunu belirten Starmer, Avrupa ile ABD arasında bir arabuluculuk yaparak diyalogu ilerletme konusunda hevesli olduğunu ifade etti. Keir Starmer, Zelenskiy'nin Cuma günü yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini de ifade etti.





Londra'daki zirveye Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Polonya, Çekya, İngiltere'nin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği liderleri de katılıyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.







