Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere ve Fransa'da koronavirüse karşı yeni karar /27 Aralık 2021 23:04

İngiltere ve Fransa'da koronavirüse karşı yeni karar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkelerinde kritik artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkelerinde kritik artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

İngiltere’de en son 24 Aralık’ta açıklanan günlük vaka sayısı 122 bini geçti. Ülke genelinde can kaybı 137 olarak açıklanırken; son 7 günde 707 bin 306 vaka tespit edildi ve 810 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Fransa’da 25 Aralık’ta tespit edilen vaka sayısı 104 bin 611 olarak, can kaybı ise 84 olarak açıklandı. İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu akşam yeni Kovid-19 kısıtlamalarını açıklaması bekleniyor.

JOHNSON, VERİLERİ İNCELEYECEK

İngiltere medyası, Başbakan Johnson’ın yeni kısıtlamaları açıklamadan önce Kovid-19’a bağlı hastane verilerini gözden geçireceğini ve bu verilere göre karar alacağını ifade etti. Ülkede 24 Aralık’ta açıklanan 122 bin 186 vakadan sonra 25 ve 26 Aralık’ta günlük vaka sayıları açıklanmadı.

FRANSA OMIKRON DALGASINA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu akşam yeni kısıtlamaları açıklayacağı ifade edildi. Ülkede 25 Aralık’ta 104 binden fazla vaka açıklanmıştı ve bu sayı salgının başından bu yana günlük tespit edilen en fazla vaka sayısını işaret ediyor.
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