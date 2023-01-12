Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere ve Japonya’dan dikkat çeken askeri anlaşma /12 Ocak 2023 11:16

İngiltere ve Japonya’dan dikkat çeken askeri anlaşma

İngiltere ve Japonya, ülke topraklarında karşılıklı askeri birlik konuşlandırmasına izin verecek savunma anlaşmasını imzaladı.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida, iki ülkenin birbirlerinin topraklarında askeri birlik konuşlandırmasına izin verecek bir savunma anlaşmasını imzaladı.

Kişida’nın Londra’ya gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında dün imzalanan anlaşma iki ülkenin daha yakın güvenlik ilişkileri oluşturmasına yönelik bir adım olarak atıldı. Kişida ve Sunak, İtalya ile yeni savaş uçağı programı üzerine işbirliği kararı almalarından bir ay sonra, prensipte geçen yıl Mayıs’ta anlaştıkları karşılıklı savunma erişimi anlaşmasını imzaladı.

Kişida’nın ziyareti ve imzalanan anlaşma Hint-Pasifik bölgesinde ticaret ve güvenlik bağlarını artırmaya çalışan İngiltere’nin dış politika stratejisinde bu bölgeye olan eğiliminin bir parçasını oluşturuyor.

İki ülkenin Çin’i bölge için bir sorun olarak tanımlaması da İngiltere ve Japonya’nın daha yakın ilişkiler kurma isteklerini destekleyen bir unsur oldu
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