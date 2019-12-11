Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere yarın sandık başına gidiyor /11 Aralık 2019 13:27

İngiltere yarın sandık başına gidiyor

İngiltere'de Brexit krizinin ardından yarın son dört yıldaki üçüncü genel seçim yapılacak. Son anketlerin ortalamasına göre yüzde 43 oy alması beklenen Muhafazakarlar, yarışı yüzde 32'de kalacağı tahmin edilen İşçi Partisi'ne göre önde götürüyor.

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İngiltere, yarın son dört yılın üçüncü genel seçimini yapacak.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçim yarışının Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti ile Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ülkede yapılan son anketlerin ortalaması, yüzde 43 oy alması beklenen Muhafazakarlar'ın, yarışı yüzde 32'de kalacağı tahmin edilen İşçi Partisi'ne göre önde götürdüğünü gösteriyor.

BREXIT KRİZİ

Ülkeyi erken seçime sürükleyen krizin nedeni olan Brexit konusunu seçim kampanyasının merkezine oturtan Muhafazakar Parti, Eylül ayında Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması uyarınca ülkeyi 31 Ocak'ta birlikten ayırmayı vadediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise AB ile yeni bir anlaşmaya varma ve bu anlaşmayı, içinde AB üyesi kalmanın da bir seçenek olacağı yeni bir referanduma götürme sözü veriyor.

Seçimlerde yer alacak diğer partiler olan Liberal Demokrat Parti ile İskoç Ulusal Partisi, Brexit'in iptalinden yana tutum alırken; Brexit Partisi ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını savunuyor.

İngiltere Parlamentosu, Ekim ayında, AB ile yapılan Brexit anlaşmasının ertelenmesine karar vermiş, seçimlere 25 gün kala da İngiltere parlamentosunun feshedildiği duyurulmuştu.

İngiltere 2016’da yapılan referandumda AB’den ayrılma kararı almış ancak hükümetlerin AB ile varılan anlaşmaları parlamentodan geçirememesi nedeniyle Brexit önce 31 Ekim’e, son olarak da 31 Ocak’a ertelenmişti.
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