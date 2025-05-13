İngiltere yasal göçü kısıtlıyor

Wall Street Journal’ın haberine göre, İngiltere hükumeti, son yıllarda ülkeye yönelen rekor düzeydeki yasal göçmen akışına karşı sert önlemler almaya hazırlanıyor. Brexit sonrası uygulamaya giren göç politikaları, Avrupa Birliği’nin açık sınır uygulamalarına son verirken, beklenmedik şekilde düşük vasıflı işçilerin ve ailelerinin ülkeye girişini kolaylaştırdı. 2021’den bu yana yaklaşık 2,2 milyon kişi bu yolla Birleşik Krallık nüfusuna eklendi.





Başbakan Keir Starmer, yaptığı açıklamada, bu dönemin “ekonomi, siyaset ve ülke adına utanç verici bir sayfa” olduğunu belirterek, “sınırlarımız üzerinde yeniden kontrol sağlayacağız” dedi. Yeni politika kapsamında, vatandaşlık almak için gereken süre 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak, düşük vasıflı işler için göçmen çalıştırmak zorlaşacak ve öğrenci vizeleri sıkılaştırılacak.





İngiliz İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre, göç artışı ekonomik büyümeye beklenen katkıyı yapamadı. Göçmenlerin büyük kısmı aileleriyle geldiğinden, vergilerden elde edilen gelir kamu hizmetlerindeki yükü karşılamadı. Rapor, şirketlerin yurt dışından ucuz iş gücü getirmeyi tercih ettiğini, bu durumun yerli iş gücü eğitimini geri plana ittiğini belirtiyor.





Reform UK Partisi’nin anketlerde yüzde 30’un üzerine çıkması, göç konusunu siyasi gündemin merkezine taşıdı. Partinin lideri Nigel Farage, hükümeti sınırları kontrol edememekle suçlarken, kamuoyu baskısı bu alanda daha sert yasal düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Yeni yasa tasarıları parlamentoya sunulmadan önce kamuoyuna açıklandı.