İngiltere, yeni göçmenlik sistemiyle Türkiye'den daha fazla kişiyi kabul edecek

İngiltere Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster, İngiltere'de özellikle teknoloji sektöründe yenilikçi iş kurmak isteyenler için fırsatlar olduğunu belirterek, "AB zamanımızdakinin aksine küresel bazda insanları beceri ve yeteneklerine göre değerlendirmenin daha doğru olduğuna inanıyoruz. Yeni vasıflı işçi sistemi, mevcut vasıflı işçi vizelerine göre Türkiye'den çok daha fazla kişiye açık" dedi.





Kevin Foster, , puan tabanlı göç sisteminin, İngiltere'deki işletmelere dünyanın dört bir yanından en parlak ve en iyi yetenekleri istihdam etme fırsatı vereceğini söyledi.





Foster, AB'deki zamanlarında olduğu gibi temelde pasaportların nereden verildiğine göre değil, becerileriyle seçilen insanlar ile gerçekten küresel bir temelde çalışmayı umduklarını aktardı.





Puan tabanlı göç sisteminin işverenlerin; İngiliz iş dünyası ve İngiliz ekonomisini daha güçlü ve daha etkili hale getirmek için en parlak ve en iyi küresel yetenek havuzuna erişimini sağlayacağını belirten Foster, bunun doğal olarak gelecek yıllarda Türkiye'den bir dizi insanı karşılayabilecekleri anlamına geldiğini söyledi.





Göç sisteminin, işverenlerin ilk etapta yerli işçilerin işe alınmasına ve eğitilmesine odaklanmasını ve son yıllarda Türkiye'den İngiltere'de kabul ettikleri de dahil olmak üzere insanların işe geri dönmesini sağladığına işaret eden Foster "Yeni sistem; çalışanların ilk önceliğinin, göçmenliği buna alternatif olarak görmek yerine, İngiltere'de birlikte çalışmak için iyi şartlar ve koşullar sunmasını sağlar" dedi.





'Puan tabanlı göç sistemi farklı olacak'

Puan tabanlı göç sisteminin, işletmelerin küresel bir ekonomide rekabet edebilmesi ve gerekli olan uluslararası bilgi düzeyine sahip olabilmeleri için kabiliyetli ve yetenekli insanları işe alması için bir yol sağlayacağını kaydeden Foster, şöyle devam etti:





"Puan tabanlı göç sistemi farklı olacak. Son 40 yıldır İngiltere'ye göç, Avrupa Ekonomik Alanı'ndan serbest dolaşıma bağlıydı. Bunun yerine dünya çapında çok daha dengeli olmayı arzuluyoruz. Çünkü insanları sadece kriterleri nasıl karşıladıklarına göre seçeceğiz. İngiltere'de gerekli beceri ve maaş düzeyini sunan işleri var mı, İngiltere'deki günlük yaşam için ihtiyaç duydukları düzeyde İngilizce konuşabiliyorlar mı, onları İngiltere'de ağırlamayı istemememiz için sabıka kayıtları veya benzeri nedenleri var mı' gibi kriterlere bakacağız."

Yeni sistemin; Türkiye, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve dünyanın farklı bölgelerinden gelenlere aynı temelde yaklaşımla güçlü bir adalet mesajı göndereceğini aktaran Foster, "Yeni sistem, insanları becerilerine ve yeteneklerine göre değerlendirecek ve ayrıca süreçleri basitleştirecek. En parlak ve en iyinin gelip beklentilerini İngiltere'de gerçekleştirmesi için dünyaya açığız" ifadelerini kullandı.





'Lisansüstü düzeydeki okumalarda zaman sınırlamalarını kaldırıyoruz'

Kevin Foster, Türkiye'den öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve lisansüstü eğitimine devam etmek isteyenler için öğrenci vizesi alma konusundaki zaman sınırını kaldırdıklarını belirterek, "Doktora çalışmaları yapmak isteyenler açısından oldukça sıkı olabilecek bir zaman sınırı vardı. Bu nedenle lisansüstü düzeydeki okumalarda zaman sınırlamalarını kaldırıyoruz. İnsanlar, lisansüstü düzeyde ihtiyaç duydukları sürece öğrenci vizesi alabilecek" diye konuştu.





Gelecek yılın yaz aylarında lisansüstü öğrenci vizesi rotasını tanıtacaklarını bildiren Foster, "Bu, yükseköğrenim sağlayıcılarımızdan birinden eğitimlerini tamamlayanların İngiltere'de yaşamak ve çalışmak için 2 yıl geçirmelerine olanak tanıyacak. Nitelikli işçi vizesi almaya hak kazanacak bir iş bulurlarsa İngiltere içinde bu rotaya geçiş yapabilirler. Bu, İngiltere'de 5 yıl sonra kalıcı yerleşime ve nihayetinde insanlar devam etmek isterlerse vatandaşlığa götüren bir rota" ifadelerini kullandı.





Foster, İngiltere'nin, Türkiye'deki öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilecekleri yer olduğunu belirterek, "Göçmenlik statüsünü satma peşinde değiliz. En iyi standartlarda eğitim, göçmenlik statüsü ve sonunda muhtemelen uluslararası ticarette bir dizi olasılığın kapılarını açan İngiltere pasaportunu alanlara hayallerini gerçekleştirme şansı vermek, küresel iş sahnesinde faaliyet gösterme isteklerini yerine getirmek için buradayız" dedi.





'Yeni göçmenlik sistemiyle insanlar beceri ve yeteneklerine göre seçilecek'

İngiltere Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Foster, yeni göç sistemi ile küresel sisteme yönelik daha fazla hareket ettiklerini ve AB içindeki zamanlarında yapılan anlaşmaların bu yılın sonunda biteceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:





"AB'ye katıldığımızdan beri Türkiye'den birçok insanı iş kurmaları için kabul ettik. Küresel bir sisteme geçmemizin doğru olduğunu düşünüyoruz. İngiltere'de özellikle teknoloji sektöründe yenilikçi işler kurmak isteyenler için fırsatlar var. AB zamanımızdakinin aksine küresel bazda insanları beceri ve yeteneklerine göre değerlendirmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Yeni vasıflı işçi sistemi, mevcut vasıflı işçi vizelerine göre Türkiye'den çok daha fazla kişiye açıktır."

'İnsanlar becerileri ve yeteneklerine göre seçilecek'

İngiltere'de yaşamayı arzulayanlar için şimdi daha fazla fırsat bulunduğunu, bundan yararlanmak için özel olarak bir iş kurmaya gerek olmadığını vurgulayan Foster, "Yeni göçmen politikamız adil. Çünkü yeni göçmen sistemiyle insanlar, pasaportlarının nereden olduğuna göre değil, becerileri ve yeteneklerine göre seçilecek. Ayrıca, işletmelerin ihtiyaç duydukları becerileri yurt dışından daha hızlı kabul etmelerine olanak tanıyan çok daha akıcı bir süreç olacağına da inanıyoruz. Nihayetinde bunun ülkemize genel olarak faydalı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.





'Brexit sonrası sınırlar ve balıkçılığın durumu hakkında müzakereler devam ediyor'

Kevin Foster, Brexit sonrası sınırlar ve balıkçılığın durumu hakkında müzakerelerin devam ettiğini aktararak, "Bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz ama bu tek bir anlaşma olmayacak. İngiltere'nin balıkçılarla ilgili iyi bilinen konulardaki kırmızı çizgilerini aşacaktır. 31 Aralık'ta sonuç ne olursa olsun sınır sistemlerimiz hazır. Ocak ayının ilk günü için yapmamız gereken hazırlıkları kesinlikle yapıyoruz. Ancak sınır ötesi ticaret yapan ofisleri, bazı tavsiyeleri görmek için gov.uk'u ziyaret etmeye teşvik ediyoruz" dedi.





Foster, İrlanda kara sınırına ilişkin de, "İrlanda kara sınırında herhangi bir şekilde kontrol yaptırma niyetimizin kesinlikle olmadığını doğruluyoruz. Bu sınırlarda göçmenlik kontrolü yapmıyoruz ve şimdi mallar için kontroller yapacağız. Ancak bunu bir huzur meselesi olarak gördüğümüz düşünüldüğünde, Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda arasındaki ticaret girişimleri arasındaki ticarete müdahaleye tahammül edemeyeceğimize de eminiz" ifadelerini kullandı.