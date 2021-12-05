İngiltere, yurt dışından gelenlere test zorunluluğu getirdi

BBC’nin aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere’ye girişte test zorunluluğunun 7 Aralık’ta yerel saatle 04.00’ten itibaren uygulamaya konacağını belirtti.







Bu tarihten itibaren ülkeye seyahat eden 12 yaşından büyük yetişkinlerin, hızlı antijen testi veya PCR testi ile Covid olmadıklarını belgelemeleri gerekecek.







Mevcut kurallar, ülkeye giriş yapan kişilerden test istemiyor, ancak iki gün içinde yapacakları Covid testi negatif çıkana dek kendilerini karantinaya almasını gerektiriyordu.





İngiltere ayrıca yarından itibaren Nijerya’yı da kırmızı listeye ekleyeceğini açıkladı.





Seyahat şirketleri, seyahat öncesi Covid testi zorunluluğunu “sektöre vurulan bir darbe” olarak eleştirdi.





Önceki hafta Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının ardından İngiltere 10 Afrika ülkesini kırmızı listeye eklemişti. Bu ülkelerden seyahat edenlerin İngiltere’ye varışta 10 gün otelde karantinaya girmesi gerekiyor.



