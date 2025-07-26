İngiltere'de 220'den fazla vekilden hükümete çağrı:

Birleşik Krallık’ta 220’den fazla milletvekili, Başbakan Keir Starmer’a Filistin devletini resmen tanıması çağrısında bulundu. Aralarında iktidardaki İşçi Partisi mensuplarının da bulunduğu 9 farklı siyasi partiden milletvekilleri, bu taleplerini ortak bir mektupla iletti. Çağrı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eylül ayında yapılacak BM toplantısında Filistin’i tanıyacağını açıklamasının ardından geldi. Eğer gerçekleşirse, Fransa bu adımı atan ilk G7 ülkesi olacak.Milletvekilleri, 28-29 Temmuz’da New York’ta Fransa ve Suudi Arabistan’ın eş başkanlığında yapılacak BM Konferansı öncesinde harekete geçilmesini istedi. Mektupta, “Birleşik Krallık olarak bağımsız bir Filistin kurma gücümüz olmayabilir ama tanıma kararı, tarihi sorumluluğumuzun bir ifadesi olur” denildi. İmzacı vekiller, Birleşik Krallık’ın 1917’deki Balfour Deklarasyonu’yla İsrail’in kuruluşuna katkı sağladığını ve şimdi benzer bir tutumu Filistin için sergilemesi gerektiğini savundu. İngiliz hükümeti uzun süredir iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de, resmi tanıma için zamanın uygun olmadığını savunuyor. Ancak Gazze’deki savaş ve kıtlık tehlikesi nedeniyle kamuoyundaki baskı artıyor. Başbakan Starmer da tanımanın bir barış planının parçası olması gerektiğini söyledi: “Filistin devletinin tanınması bu sürecin adımlarından biri olmalı. Bu konuda netim, ama bu adım bir planın parçası olmalı.” Öte yandan, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırma ihtimali de Starmer’ı zorluyor. Trump, Paris’in kararını “önemsiz” olarak nitelendirdi. Trump’ın dün başlayan 5 günlük İskoçya ziyareti, diplomatik süreci daha da karmaşık hale getirebilir.