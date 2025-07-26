İngiltere'de 220'den fazla vekilden hükümete çağrı:

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Birleşik Krallık’ta 220’den fazla milletvekili, Başbakan Keir
Starmer’a Filistin devletini resmen tanıması çağrısında bulundu.
Aralarında iktidardaki İşçi Partisi mensuplarının da bulunduğu 9 farklı
siyasi partiden milletvekilleri, bu taleplerini ortak bir mektupla
iletti.
Çağrı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eylül ayında yapılacak
BM toplantısında Filistin’i tanıyacağını açıklamasının ardından geldi.
Eğer gerçekleşirse, Fransa bu adımı atan ilk G7 ülkesi olacak.
Milletvekilleri, 28-29 Temmuz’da New York’ta Fransa ve Suudi
Arabistan’ın eş başkanlığında yapılacak BM Konferansı öncesinde harekete
geçilmesini istedi. Mektupta, “Birleşik Krallık olarak bağımsız bir
Filistin kurma gücümüz olmayabilir ama tanıma kararı, tarihi
sorumluluğumuzun bir ifadesi olur” denildi.
İmzacı vekiller, Birleşik Krallık’ın 1917’deki Balfour
Deklarasyonu’yla İsrail’in kuruluşuna katkı sağladığını ve şimdi benzer
bir tutumu Filistin için sergilemesi gerektiğini savundu.
İngiliz hükümeti uzun süredir iki devletli çözümü desteklediğini
belirtse de, resmi tanıma için zamanın uygun olmadığını savunuyor. Ancak
Gazze’deki savaş ve kıtlık tehlikesi nedeniyle kamuoyundaki baskı
artıyor.
Başbakan Starmer da tanımanın bir barış planının parçası olması
gerektiğini söyledi: “Filistin devletinin tanınması bu sürecin
adımlarından biri olmalı. Bu konuda netim, ama bu adım bir planın
parçası olmalı.”
Öte yandan, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırma ihtimali
de Starmer’ı zorluyor. Trump, Paris’in kararını “önemsiz” olarak
nitelendirdi. Trump’ın dün başlayan 5 günlük İskoçya ziyareti,
diplomatik süreci daha da karmaşık hale getirebilir.