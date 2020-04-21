İngiltere'de 24 saatte 778 kişi öldü

Korona virüsü salgınının ilk günlerinde uyguladığı sürü bağışıklığı stratejisinden geri adım atan İngiltere’de ölü sayılarındaki yükselişin önüne geçilemiyor. Ülke bugün korona virüsü salgınındaki ölümlerde oransal olarak iki haftadır en yüksek artışa sahne oldu.







Ülkedeki hastanelerde son bir günde 778 kişinin korona virüsünden öldüğü açıklandı. Bu artışla, ölü sayısı 14 bin 829’dan 15 bin 607’ye yükseldi.





İngiltere Sağlık Bakanlığı, hepsi 49 ile 91 yaş aralığında olan bu kişilerden 24’ünün daha önceden bilinen bir hastalığı olmadığını da açıkladı.