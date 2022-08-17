Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'de 40 yıl sonra bir ilk! Enflasyon çift haneye çıktı /17 Ağustos 2022 12:59

İngiltere'de 40 yıl sonra bir ilk! Enflasyon çift haneye çıktı

İngiltere'de enflasyon Temmuz ayında yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesini yeniledi. Çekirdek enflasyon da Temmuz'da yüzde 6,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

SHABER3.COM

Rusya- Ukrayna savaşıyla sarsılan İngiltere ekonomisi fos vermeye devam ediyor.

Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 10,1 arttı. Böylelikle ülkede 1982 yılının Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneli enflasyon kaydedildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

İngiltere'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

Çekirdek göstergeler Temmuz'da yükselmeye devam etti. Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu. Bir önceki ay bu veri yüzde 5,8 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 5,9 olması yönündeydi.

27 YILIN EN SERT FAİZ ARTIŞINI YAPMIŞTI
Enflasyon yükselmeye devam ederken, İngiltere Merkez Bankası da agresif bir karşılık vermişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Ağustos toplantısında politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkarmış, böylelikle faiz oranında 27 yılın en yüksek artışını gerçekleştirmişti.

Banka, yükselen enflasyonun baskısı altındaki ülke ekonomisinin bir yıldan uzun sürecek bir resesyona ilerlediği uyarısında bulundu.

Banka, gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayında enflasyonun tepe yapacağı öngörülen seviyeyi yüzde 13,3’e yükseltti ve fiyat artışlarının 2023 boyunca yüksek kalacağı konusunda uyardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de 40 yıl sonra bir ilk! Enflasyon çift haneye... Sonraki Haber >>

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:13