İngiltere'de 40 yıl sonra bir ilk! Enflasyon çift haneye çıktı

Rusya- Ukrayna savaşıyla sarsılan İngiltere ekonomisi fos vermeye devam ediyor.





Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 10,1 arttı. Böylelikle ülkede 1982 yılının Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneli enflasyon kaydedildi.





Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.





İngiltere'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.





Çekirdek göstergeler Temmuz'da yükselmeye devam etti. Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu. Bir önceki ay bu veri yüzde 5,8 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 5,9 olması yönündeydi.





27 YILIN EN SERT FAİZ ARTIŞINI YAPMIŞTI

Enflasyon yükselmeye devam ederken, İngiltere Merkez Bankası da agresif bir karşılık vermişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Ağustos toplantısında politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkarmış, böylelikle faiz oranında 27 yılın en yüksek artışını gerçekleştirmişti.





Banka, yükselen enflasyonun baskısı altındaki ülke ekonomisinin bir yıldan uzun sürecek bir resesyona ilerlediği uyarısında bulundu.





Banka, gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayında enflasyonun tepe yapacağı öngörülen seviyeyi yüzde 13,3’e yükseltti ve fiyat artışlarının 2023 boyunca yüksek kalacağı konusunda uyardı.