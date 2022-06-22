İngiltere'de 40 yıl sonra bir ilk yaşandı

İngiltere İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu nisan ayındaki yüzde 9 seviyesinden mayıs ayında yüzde 9.1'e yükseldi. Açıklanan verilere göre enflasyon, akaryakıttan gıdaya, elektrikten içeceklere kadar geniş çaplı fiyat artışlarıyla kırk yılın zirvesine ulaştı.Nisan ayında yüzde 2.5 kaydedilen aylık TÜFE artışı mayıs ayında yüzde 0.7 olarak gerçekleşti. Her iki enflasyon verisi de ekonomistlerin beklentilerinin paralelinde geldi. Öte yandan ülkede son 1 haftadır demiryolu işçileri grevini sürdürüyor. Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikası RMT'nin 50 binden fazla üyesi, bu hafta 3 gün boyunca grev ilan etti.