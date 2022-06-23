İngiltere'de 40 yıl sonra ilk kez görülen virüs korkuttu

Euronews'ingöre, Sağlık otoriteleri başkent Londra'daki kanalizasyon suyu örneklerinde, çocuk felci (polio) tespit edildiğini, ancak şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığını bildirdi.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), çocuklarda felce (vakaların yüzde 1'inden azında) neden olan hastalığın bulaşma riskinin yüksek aşılama oranları nedeniyle düşük olduğu açıklamasında bulundu.Ancak UKHSA, virüsün rutin olarak gerçekleştirilen atık su incelmesi sırasında tespit edildiğini belirterek anne babaları, özellikle de Covid-19 salgını sürecinde aşılatmadıkları çocuklarını, aşılarını yaptırmaya çağırdı.Çocuk felcine karşı aşılama oranı, ülke genelinde olası salgınları önlemek için gerekli olan yüzde 90 seviyesinin üzerinde olsa da başkent Londra'da 2 yaş altı çocuklardaki aşılama oranının son yıllarda bu rakamın oldukça altına düştüğü belirtiliyor.Virüsün tespit edilmesinin ardından Ulusal Sağlık Servisi, başkentte aşılanmamış beş yaş altı çocukların aileleriyle iletişime geçerek gerekli önlemleri almaya başlayacağını duyurdu.Esas olarak dışkı yoluyla bulaşan çocuk felci, 1950'lerde aşı bulunmadan önce dünya çapında her yıl binlerce çocuğun ölümüne ya da felç kalmasına neden oluyordu.Tedavisi bulunmayan hastalık yoğun aşılama sayesinde dünya genelinde sona erdirilmeye oldukça yaklaşıldı.UKHSA, kanalizasyonda yılda genellikle bir ile üç arasında poliovirüs örneği bulunduğunu, ancak bunların da daha öncekilerde olduğu gibi tek sefere mahsus olduğu bilgisini paylaştı.Şubat ayında Londra'nın doğusundaki Beckton Arıtma Tesisinde yine bir virüs bulunmuştu. Keza yaklaşık 4 milyon kişiye hizmet veren aynı tesiste Nisan ayından bu ya zaman zaman tespitler yapıldığı ifade ediliyor.İngiltere'de en son çocuk felci vakası 1984'te görüldü.Çocuk felcinin 2003'te İngiltere'den tamamen silindiği ve bu ülkenin çocuk felcinden ari olduğu ilan edilmişti.