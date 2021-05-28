İngiltere'de açılma sonrası vakalar artıyor: Varyantlar sorumlu

Dün açıklanan son rakamlara göre 27 Mayıs'ta 1 milyon 132 bin 69 kişiye koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 542 kişinin sonucu pozitif çıktı. Son 7 günde görülen artış oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti.







Can kaybında da yüzde 14'luk bir artış görüldü. Dün 10 kişinin hayatını kaybettiği, son 7 günde koronavirüse bağlı can kaybının ise 57 olduğu açıklandı.





Günlük hastaneye yatış oranında da yüzde 20'ye yakın bir artış yaşanıyor. Dün 112 kişinin Covid-19 nedeniyle hastaneye yattığı ve bu oranın özellikle Hint varyantının yüksek görüldüğü bölgelerde yoğunlaştığı vakıa.





Rakamlardaki artışın 12 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta genişletilen açılma planına bağlı olabileceği kaydediliyor. Bir diğer sebep olarak Hint varyantının yüksek görüldüğü yerlerde aşılamanın yanı sıra test kapasitesinin arttırılması olarak gösteriliyor. Ancak çok bulaşıcı olduğu tahmin edilen Hint varyantının vaka, ölüm ve hastaneye yatış sayısındaki artıştan ne derece sorumlu olduğuna dair bilinmezlik tedirginlik oluşturuyor.





Kimi uzmanlar 21 Haziran'da başlaması planlanan tam açılma takviminin geciktirilmesi gerektiğini belirtirken hükümet yetkilileri henüz eldeki verilerin açılma takvimini geciktirmeyi gerektirecek bir artışa işaret etmediğinde ısrarlı.





Tayland varyantı da görüldü





Öte yandan İngiliz Halk Sağlığı Kurumu'ndan verilen bilgiye göre ülkedeki 100 vakada yeni bir varyanta rastlandı. İlk defa Tayland'da görülen bu varyantın İngiltere'ye Mısır'dan seyahat eden kişilerde görüldüğü kaydedildi. Bu durum seyahat kısıtlamalarının arttırılması yönünde baskıları arttırdı.





17 Mayıs'tan bu yana uluslararası yolcu ulaşımına izin veren İngiltere Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği trafik ışığı sistemine göre aralarında Türkiye, Hindistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika Cumhuriyeti ve birçok Latin Amerika ülkesinin bulunduğu 43 ülkeyi kırmızı listeye aldı.





Kırmızı listedeki ülkelerden seyahat edenlerden İngiltere'ye vardıklarında, masraflarını kendileri karşılamak suretiyle 10 gün karantinada kalmaları zorunlu tutuluyor.





"Tek çözüm aşı"





Hint varyantıyla ilgili bilinmezliğin sürdüğü bu dönemde İlgiltere'nin açılma sürecine güvenli bir şekilde devam edebilmesinin tek yolunun aşılamadan geçtiği belirtiliyor.





Bu sabah bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan bağımsız bilim kurulu üyesi Prof Christina Pagel açılma takviminin ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılma planının ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun iki doz aşılanması yapılmadan ertelenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.





Henüz ülke nüfusunun yüzde 45'inin aşılandığını belirten uzman İsrail'i örnek göstererek kısıtlamaların kaldırılması için en az yüzde 70'lik bir orana ulaşılması gerektiğinin altını çiziyor.





İngiliz Halk Sağlığı Kurumu ilk defa Hindistan'da görüldüğü için Hint varyantı olarak adlandırılan B.1.617.2 mutasyona karşı ülkede en yaygın kullanılan Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca/Oxford aşılarının iki dozunun etkili olduğuna dair yeni araştırma sonucunu açıklamıştı.



