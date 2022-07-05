Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de art arda iki üst düzey istifa /05 Temmuz 2022 23:59

İngiltere'de art arda iki üst düzey istifa

İngiltere'de muhalefetin Başbakan Boris Johnson’ı çeşitli nedenlerle köşeye sıkıştırma çabaları sürerken yönetimde ise art arda iki üst düzey istifa kararı alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

İngiltere'de küçük çaplı bir siyasi çalkantı yaşanıyor. Muhalefetin Başbakan Boris Johnson’ı çeşitli nedenlerle köşeye sıkıştırma çabaları sürerken yönetimde ise art arda iki üst düzey istifa kararı alındığı belirtildi.
 diken.com.tr'de yer alan habere göre  Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Javid, Twitter’dan paylaştığı mektupta, ‘artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini’ ve Britanya Başbakanı Boris Johnson’a ‘güven duymadığı için’ görevinden istifa ettiğini söyledi.

İstifasını sunmak için Johnson’la görüştüğünü aktaran Javid, “Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum” dedi.

‘Halk, haklı olarak hükümetin düzgün şekilde yönetilmesini bekliyor’
Javid’in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Sunak da Twitter’dan istifa ettiğini açıkladı.

Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de art arda iki üst düzey istifa Sonraki Haber >>

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:23:54