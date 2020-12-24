Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de aşılama yayılıyor: Sayı 600 bini geçti /24 Aralık 2020 23:32

İngiltere'de aşılama yayılıyor: Sayı 600 bini geçti

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 600 bini geçtiği ifade edildi.

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İngiltere'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 616 bin 913 olduğu bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki 500 aşılama merkezinde, bakımevlerinde kalanlara, sağlık çalışanlarına ve 80 yaşın üzerindekilere aşının yapılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) aşının taşınmasıyla ilgili sorunları çözerek, 16 Aralık'ta bakımevlerinde de aşıyı yapmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock, NHS'nin öncelikli gruplara aşıyı ulaştırmak için aşı merkezi sayısını artırdığını ve 8-20 Aralık arasında 616 bin 913 kişiye aşının ilk dozunun yapıldığını aktardı.
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