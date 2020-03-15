Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de asker sokağa inecek /15 Mart 2020 23:21

İngiltere'de asker sokağa inecek

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, hastanelerin ve süpermarketlerin İngiliz askerlerince korunması kararlaştırıldı.

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Koronavirüs salgını sebebiyle 21 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de tedbirler sıkılaşıyor.

Ülkede 70 yaş üzerindeki vatandaşların 4 ay süresince karantina altına alınmasının planlandığı bildirildi.

Koronavirüs endişesi sebebiyle İngilizler, tuvalet kâğıdı ve makarna satın almak için marketlere akın ederken, İngiliz güvenlik güçlerinin kamu güvenliğini sağlamak için hastane ve süpermarketlere konuşlandırılmasının bildirildi.

HASTANE VE MARKETLERİ ASKER KORUYACAK

The Mail gazetesine konuşan güvenlik kaynakları, kamu güvenliğinin sağlanması için İngiliz askerlerinin çeşitli alanlarda görev alacağı, bunlar arasında hastane ve süpermarketlerin de yer aldığı ifade edildi.

Kimyasal, biyolojik ve nükleer savaş alanlarında eğitim alan İngiliz askerlerinin tahliye edilen kamu binalarının "gerek duyulması halinde hastane yada morglara dönüştürülmesi ihtimali kapsamında" dezenfekte edeceği belirtildi.
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