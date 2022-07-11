İngiltere'de avukatların iş bırak eylemi devam ediyor

İngiltere'de ceza avukatlarının iş bırakma eylemi üçüncü haftasında sürüyor.Başkent Londra'daki Yüksek Mahkemenin önünde toplanan avukatlar, Adalet Bakanlığının eylül sonunda yapacağı yüzde 15'lik ücret artışına itiraz ederek yıllarca süren fon kesintilerinin telafisi için Ceza Avukatları Derneğinin (CBA) yüzde 25'lik artış talebini destekledi."Adalet için adalet" ve "Genç avukatlar asgari ücretten daha az kazanıyor" yazılı pankartlar taşıyan avukatlar, talepleri karşılanmadığı takdirde üç haftadan bu yana devam eden iş bırakma eyleminin ilerleyen haftalarda da sürebileceği uyarısında bulundu.