İngiltere'de bıçaklı saldırı

Birleşik Krallık’ın ikinci en büyük şehri Birmingham’da Pazar sabaha karşı çoklu bıçaklı saldırıları gerçekleşmesinin ardından polis kentte "büyük çaplı bir olay" yaşandığını duyurdu.





Birmingham’ın da içinde bulunduğu alanı kapsayan West Midlands Polisi olayın ardından yaptığı açıklamada, "Gece yarısını yaklaşık yarım saat geçtikten sonra (Pazar sabaha karşı) Birmingham şehir merkezinde bıçaklama olayları yaşandığına dair telefonlar aldık" dedi. Bu telefonların ardından kısa bir süre sonra yeni bıçaklama olaylarının yaşandığına dair telefonlar almaya devam ettiklerinin belirtildiği polis açıklamasında, durumun "büyük çaplı bir olay" olarak ilan edildiği ifade edildi.





Bıçaklı saldırılar sonucunda yaralananlara ve yaralıların durumuna dair ellerinde bilgi olduğunu ancak bunu şu anda açıklayamayacaklarının aktarıldığı açıklamada, sağlık görevlilerinin yaralananların gerekli ilk yardım hizmetini almaları için çalıştığı belirtildi.





Polis açıklamasında olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, olayın sebebine dair tahmin yürütmenin doğru olmayacağı aktarıldı.





Londra’da da bıçaklı saldırı





Scotland Yard polisinin Pazar sabahı yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'da da Cumartesi gecesi bıçaklı saldırı meydana geldi ve saldırıda beş kişi yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayın başketin güneydoğusunda gerçekleştiği aktarıldı. Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, saldırının sebebinin henüz bilinmediği kaydedildi.