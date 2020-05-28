Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de bir ilk! /28 Mayıs 2020 00:04

İngiltere'de bir ilk!

İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hâkim olarak atandı. Hâkim olarak atanan Raffia Arshad, "Bu sadece şahsi bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı." dedi.

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İngiltere'de ilk kez başörtülü Müslüman bir kadın hâkim oldu. Raffia Arshad'ın geçen hafta Midlands bölgesine hâkim olarak atandığına yönelik mektubu aldığı belirtildi. 

40 yaşındaki Arshad elde ettiği başarının başkalarına da ilham vermesini ve öncü olmayı umduğunu ifade ederek, "Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı, fakat çok memnunum. Bu sadece şahsi bir başarı değil, farklı bir geçmişe sahip herkes için büyük bir başarı." dedi.

KALIPLARI KIRIN VE İHTİYACINIZ OLANI ALIN

Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan Arshad atamayla birlikte çoğu insanın kafasındaki "hâkim" klişesini kırdığını dile getirdi. 

Herkesin daha yükseği hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Arshad, "Neye benzediğiniz konusunda endişelenmeyin. Kalıba sığma konusunda endişelenmeyin. O kalıbı kırın ve ihtiyacınız olanı elde edin." şeklinde konuştu.

17 yılı aşkın bir süredir aile hukuku alanında avukat olarak görev yapan 3 çocuk annesi Arshad, atama kararının kendisini mutlu ettiğini, ancak başkalarının sevincini paylaşmasıyla daha çok mutlu olduğunu ifade etti. 

TAMAMEN LİYAKAT ESASINA GÖRE

Arshad, "Hem kadınlardan hem erkeklerden çok fazla e-posta aldım. Aralarında başörtülü oldukları için bırakın hâkim olmayı, avukat olmayacağını düşündüklerini söyleyen kadınlar da vardı." diye konuştu.

Saint Mary's Hukuk Dairesi Eş başkanları Vickie Hodges ve Judy Claxton, Arshad'ın tamamen liyakat esaslı yapılan atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. 
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