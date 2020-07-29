Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de 'bisiklet devrimi' hazırlığı /29 Temmuz 2020 00:08

İngiltere'de 'bisiklet devrimi' hazırlığı

İngiltere'de sağlıklı yaşama yönelinilmesi amacıyla bisiklet kullanımı artırmaya yönelik yeni bir plan hazırlandığı ifade edildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson liderliğindeki hükümet, İngiltere'de bisiklet kullanımını yoğun şekilde teşvik edecek bir plan açıkladı. Söz konusu plan, yeni bisiklet yollarının yapımından, bisiklet tamiri için ödenecek teşvike kadar bir dizi yatırımı içeriyor.

Johnson'ın bizzat açıkladığı plana göre, "Bisiklet ve yürüyüş devrimi" hedefiyle 2 milyar pound (2,19 milyar euro) yatırım yapılacak. Bu kapsamda yurttaşları bisiklet kullanmaya teşvik etmek üzere, eski bisikletlerin tamiri için kişi başı 50 pound (55 euro) destek ödenecek.

Hükümet, ulaşımda bisiklet kullanılmasını özellikle de halk sağlığı açısından önemli bulduğunu belirtti. Boris Johnson bisiklet ve yürüyüş yollarına yapacakları yatırımın hedefini, "daha sağlıklı ve aktif bir ulus" olarak açıkladı.

Başbakanlığından önce, 2008-2016 yılları arasında Londra belediye başkanı olan Johnson, sekiz yıllık görev süresinde, kentte kapsamlı bir bisiklet kiralama sistemi oluşturmuştu.

Aşırı kiloyla mücadele planı

İngiliz hükümetinin halk sağlığı konusundaki tek planı, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sınırlı değil. Pazartesi günü başlatılan bir kampanya ile aşırı kilo ve şişmanlığa karşı mücadele hedefi de duyuruldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, şişmanlığın koronavirüs enfeksiyonunun yol açtığı Kovid-19 hastalığında ölüm riskini artırdığına dikkat çekti.

Bu kampanya kapsamında da sağlıksız yiyeceklerin reklamlarının televizyon ve internet üzerinden akşam saat 21.00'e kadar daha az yayınlanması kararlaştırıldı. Böylece, reşit yaşta olmayan kişilerin bu tarz yiyeceklere ilgisinin azaltılması planlanıyor.

Ayrıca büyük restoran ve kafeler, yiyecek menülerinde yemeklerin kalori değerlerini belirtme şartının getirilmesi de öngörülüyor.

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