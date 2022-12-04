İngiltere'de çevreci grup Nusret'in restoranını bastı













"Bu gibi restoranlar bozuk bir sistemin temsili. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda yardımlarına bel bağlarken, şefler altın kaplamalı biftekleri 1000 sterlinden fazlaya satıyor" diyen Ben Thomas isimli 20 yaşındaki protestocu, şu ifadeleri kullandı: “Bu yaşam maliyeti krizi sırasında bazı insanlar bu kaliteli restorandayken bazıları evlerini ısıtamıyor. Yaşam tarzlarındaki eşitsizliği göstermek için restorana geldik. Bizler, bitki bazlı bir gıda sistemi için kampanya yürüten, şiddet içermeyen bir grup protestocuyuz."





Animal Rebellion hükümet, iklim ve ekolojik acil durumlar konusunda anlamlı adımlar atana kadar eylemlerin devam edeceğini belirtti.

İngiltere’de çevreci hareket Extinction Rebellion’a bağlı bir grup olan Animal Rebellion, Nusret Gökçe’nin Londra’da bulunan restoranında masaları işgal etti. Restoranın, 'sömürüyü, adaletsizliğini ve iklim tahribatını temsil ettiğini' savunan eylemciler, Michelin yıldızlı Mana isimli restoranı da bastı.