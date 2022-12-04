Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de çevreci grup Nusret'in restoranını bastı /04 Aralık 2022 16:25

İngiltere'de çevreci grup Nusret'in restoranını bastı

Animal Rebellion eylemcileri, Nusret Gökçe’nin restoranını bastı. 20 yaşındaki Thomas, "İki milyon insan gıda yardımlarına bel bağlarken, şefler altın kaplamalı biftekleri 1000 sterline satıyor" dedi.

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İngiltere’de çevreci hareket Extinction Rebellion’a bağlı bir grup olan Animal Rebellion, Nusret Gökçe’nin Londra’da bulunan restoranında masaları işgal etti. Restoranın, 'sömürüyü, adaletsizliğini ve iklim tahribatını temsil ettiğini' savunan eylemciler, Michelin yıldızlı Mana isimli restoranı da bastı.


'BOZUK BİR SİSTEMİN TEMSİLİ'

"Bu gibi restoranlar bozuk bir sistemin temsili. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda yardımlarına bel bağlarken, şefler altın kaplamalı biftekleri 1000 sterlinden fazlaya satıyor" diyen Ben Thomas isimli 20 yaşındaki protestocu, şu ifadeleri kullandı: “Bu yaşam maliyeti krizi sırasında bazı insanlar bu kaliteli restorandayken bazıları evlerini ısıtamıyor. Yaşam tarzlarındaki eşitsizliği göstermek için restorana geldik. Bizler, bitki bazlı bir gıda sistemi için kampanya yürüten, şiddet içermeyen bir grup protestocuyuz."

'EYLEMLER DEVAM EDECEK'

Animal Rebellion hükümet, iklim ve ekolojik acil durumlar konusunda anlamlı adımlar atana kadar eylemlerin devam edeceğini belirtti.
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