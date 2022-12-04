İngiltere'de çevreci grup Nusret'in restoranını bastı

'BOZUK BİR SİSTEMİN TEMSİLİ'
"Bu gibi restoranlar bozuk bir sistemin temsili. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda yardımlarına bel bağlarken, şefler altın kaplamalı biftekleri 1000 sterlinden fazlaya satıyor" diyen Ben Thomas isimli 20 yaşındaki protestocu, şu ifadeleri kullandı: “Bu yaşam maliyeti krizi sırasında bazı insanlar bu kaliteli restorandayken bazıları evlerini ısıtamıyor. Yaşam tarzlarındaki eşitsizliği göstermek için restorana geldik. Bizler, bitki bazlı bir gıda sistemi için kampanya yürüten, şiddet içermeyen bir grup protestocuyuz."
'EYLEMLER DEVAM EDECEK'
Animal Rebellion hükümet, iklim ve ekolojik acil durumlar konusunda anlamlı adımlar atana kadar eylemlerin devam edeceğini belirtti.