İngiltere'de cezaevleri doldu, Estonya'dan cezaevi kiralanacak

İngiltere'deki mahkûm sayılarında her geçen gün yeni bir rekor kırılıyor.







DW Türkçe'nin haberine göre resmi veriler, 6 Eylül 2024 itibarıyla Birleşik Krallık'ta 88 bin 521 kişinin cezaevinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, geçen haftanın sonunda kaydedilen rekor sayının üzerine 171 kişilik artış anlamına geliyor.





PA haber ajansının analizine göre, cezaevlerindeki mahkûm sayısı son dört haftada bin 25 kişi artarak bu verilerin yayımlandığı 2011'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.





Söz konusu artışta, ülkede son aylarda yaşanan aşırı sağcı şiddet olayları sonrası gerçekleştirilen çok sayıda tutuklama ve verilen hapis cezalarının rol oynadığı tahmin ediliyor.





Erken tahliye planı

İngiltere'de hükümet, cezaevlerindeki aşırı doluluğu hafifletmek amacıyla bazı mahkûmların erken tahliyesini öngören bir planı hayata geçiriyor.





Söz konusu mahkûmların aldığı hapis cezasının yüzde 50'sini değil, yüzde 40'ını çekmesinin yeterli kılındığı plan kapsamındaki ilk tahliyeler 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. İngiliz basını bu tarihte salıverilecek mahkûm sayısının 5 bin 500 civarında olduğunu bildirdi.





Terör, cinsel saldırı ve bazı şiddet suçlarını kapsamayan bu indirimden ilk etapta beş yılın altında hapis cezası bulunan mahkûmlar faydalanabilecek. Ekim ayında gerçekleşmesi beklenen ikinci etap tahliyelerdeyse beş yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılmış olan mahkûmlar salıverilecek.





Estonya'dan hücre kiralama planı

İngiliz medyası hükümetin ayrıca kısa vadeli çözüm çerçevesinde bazı mahkûmları Estonya'ya göndermeyi planladığını duyurdu.





Daily Telegraph gazetesi, İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood'un önümüzdeki hafta Estonyalı mevkidaşı Liisa Pakosta'yla bir araya gelerek bu ülkede cezaevi hücresi kiralama konusunu ele alacağını belirtti.





İngiliz hükümetinin konuyla ilgili uzun vadeli çözüm kapsamında ise yeni cezaevi binaları inşa etmesi bekleniyor.