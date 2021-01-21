İngiltere'de Christoph fırtınası alarmı verildi

Süper Lig'in 20. haftasında lider Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Karagümrük'ü 4-1 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Aboubakar, 50 ve 70. dakikalarda Mensah, 66'da ise Larin kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 78. dakikada penaltıdan Borini attı.







Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu galibiyetle 19 maç sonunda puanını 41'e çıkararak zirvedeki yerini korudu. Onları bir maç eksiğiyle 38 puanlı Fenerbahçe takip ediyor.





Karagümrük ise 27 puanla 8. sırada yer aldı.