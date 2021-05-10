İngiltere'de Covid-19 başarısı: 24 saatte kimse ölmedi

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle kimsenin ölmediği duyuruldu. Galler’de ise yalnızca dört kişi yaşamını yitirdi.







İngiltere, Kovid-19 aşısına başlayan ilk ülke olmuş ve aşılamanın hızı nedeniyle vaka sayısını düşürmüştü.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi 17 Mayıs’ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.







“Gösterdiği sabır ve fedakarlıktan dolayı” herkese teşekkür ederek başlayan Johnson, yeni döneme geçmek için belirlenen kriterlerin sağlandığını, ancak tüm tedbirleri bir kenara koyamayacaklarını anlattı.