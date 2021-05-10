Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de Covid-19 başarısı: 24 saatte kimse ölmedi /10 Mayıs 2021 23:51

İngiltere'de Covid-19 başarısı: 24 saatte kimse ölmedi

Dünyada Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilk başlayan ülke olan İngiltere, dikkat çeken bir başarıya imza attı. İngiltere'de son 24 saatte kayıtlara koronavirüse bağlık ölüm olayı kaydedilmedi.

SHABER3.COM

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle kimsenin ölmediği duyuruldu. Galler’de ise yalnızca dört kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere, Kovid-19 aşısına başlayan ilk ülke olmuş ve aşılamanın hızı nedeniyle vaka sayısını düşürmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi 17 Mayıs’ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.

“Gösterdiği sabır ve fedakarlıktan dolayı” herkese teşekkür ederek başlayan Johnson, yeni döneme geçmek için belirlenen kriterlerin sağlandığını, ancak tüm tedbirleri bir kenara koyamayacaklarını anlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de Covid-19 başarısı: 24 saatte kimse ölmedi Sonraki Haber >>

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Şansal'dan ilginç tespit

Şansal'dan ilginç tespit

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

Mahkumların aileleri endişeli

Mahkumların aileleri endişeli

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:54