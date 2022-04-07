Samanyolu Haber /Sağlık / İngiltere'de ebeveynlere Kinder uyarısı: Aldıysanız tüketmeyin /07 Nisan 2022 22:59

İngiltere'de ebeveynlere Kinder uyarısı: Aldıysanız tüketmeyin

Ferrero tarafından üretilen Kinder Surprise çikolatalarında salmonella çıkması üzerine İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan yapılan yeni açıklamada "Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kinder üreticisi Ferrero, ürünlerinin büyük bir bölümünü piyasadan çekerken İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA) açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin" ifadeleri yer aldı.

Tesco, Morrisons ve Sainsbury's gibi popüler İngiliz süpermarketlerinde satılan Kinder Surprise çikolataları, ürünlerle bağlantılı olduğuna inanılan salmonella vakaları nedeniyle önlem olarak geri çağrılıyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, 'bazıları kanlı ishal gibi ciddi klinik semptomlar göstermek üzere alışılmadık derecede yüksek oranda çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkan son salgında 63 kişinin enfekte olduğu' bildirildi.

Salmonella semptomları arasında şiddetli mide ağrıları, ishal ve kusmayı yer alıyor.

Salgına ilişkin soruşturma devam ederken ürünleri piyasadan geri çekme süreci de uzatılıyor.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından paylaşılan bildiride, "Ferrero, Salmonella ile kontamine olabilecekleri için ek Kinder ürünlerini geri çağırma konusundaki ihtiyati tedbirlerini genişletiyor" denildi.

Üretici Ferrero'nun ihtiyati geri çağırma işlemi, Belçika'daki fabrikasında üretilen tüm ürünleri kapsıyor.


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