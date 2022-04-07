İngiltere'de ebeveynlere Kinder uyarısı: Aldıysanız tüketmeyin

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kinder üreticisi Ferrero, ürünlerinin büyük bir bölümünü piyasadan çekerken İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA) açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin" ifadeleri yer aldı. Kinder üreticisi Ferrero, ürünlerinin büyük bir bölümünü piyasadan çekerken İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA) açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bu ürünleri aldıysanız tüketmeyin" ifadeleri yer aldı.





Tesco, Morrisons ve Sainsbury's gibi popüler İngiliz süpermarketlerinde satılan Kinder Surprise çikolataları, ürünlerle bağlantılı olduğuna inanılan salmonella vakaları nedeniyle önlem olarak geri çağrılıyor.





Salmonella semptomları arasında şiddetli mide ağrıları, ishal ve kusmayı yer alıyor.





Salgına ilişkin soruşturma devam ederken ürünleri piyasadan geri çekme süreci de uzatılıyor.





İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından paylaşılan bildiride, "Ferrero, Salmonella ile kontamine olabilecekleri için ek Kinder ürünlerini geri çağırma konusundaki ihtiyati tedbirlerini genişletiyor" denildi.





Üretici Ferrero'nun ihtiyati geri çağırma işlemi, Belçika'daki fabrikasında üretilen tüm ürünleri kapsıyor.









Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, 'bazıları kanlı ishal gibi ciddi klinik semptomlar göstermek üzere alışılmadık derecede yüksek oranda çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkan son salgında 63 kişinin enfekte olduğu' bildirildi.