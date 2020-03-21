Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de emekli doktor ve hemşire göreve çağrıldı /21 Mart 2020 09:48

İngiltere'de emekli doktor ve hemşire göreve çağrıldı

İngiltere'de 40 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu toplam sayı 184'e çıktı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli, istifa etmiş doktor ve hemşireyi göreve çağırdı.

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Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli veya istifa etmiş doktor ve hemşireyi göreve çağırdı. İngiltere'nin vaka sayısında İtalya ve diğer çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde olduğunu kaydeden Hancock, ayrıca yoğun bakım ünitelerinin sayılarını da arttıklarını ve Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. 

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 184'E ÇIKTI
Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) açıklamasına göre, son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 184'e çıktı. Ancak bu rakama İskoçya ve Kuzey İrlanda verileri dahil olmadığı için gün sonunda toplam sayısının artma ihtimali bulunuyor. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YİYECEK HİÇBİR ŞEY BULAMIYOR
Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, nöbet çıkışı marketlerde yiyecek hiçbir şey bulamamaktan şikayet ediyor.


 
Dawn Bilbrough adındaki hemşire, "Yoğun bakım hemşiresiyim ve 48 saatlik nöbetim şimdi bitti. Bir sonraki 48 saat için bir şeyler almak istedim. (Süpermarkette) ne sebze ne de meyve var. Sağlıklı kalmamın nasıl beklendiğini bilmiyorum. İnsanlar, temel gıda raflarını silip süpürüyor. Buna bir son vermelisiniz. Çünkü hasta olduğunuzda benim gibi insanlar sizlere bakacak. Lütfen buna bir son verin!" ifadelerini kullandı.
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