Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde /22 Haziran 2022 11:12

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine ulaştı.

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İngiltere'de enflasyon, akaryakıttan gıdaya, elektrikten içeceklere kadar geniş çaplı fiyat artışlarıyla 40 yılın zirvesine ulaştı.
İngiltere İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu nisan ayındaki yüzde 9 seviyesinden mayıs ayında yüzde 9.1'e yükseldi.
Nisan ayında yüzde 2.5 kaydedilen aylık TÜFE artışı mayısta yüzde 0.7 olarak gerçekleşti. Her iki enflasyon verisi de ekonomistlerin beklentilerinin paralelinde geldi.
Öte yandan ülkede son 1 haftadır demiryolu işçileri grevini sürdürüyor. Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikası RMT'nin 50 binden fazla üyesi, bu hafta 3 gün boyunca grev ilan etti.
Gren nedeniyle İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde tren istasyonları ve Londra metrosu kapandı.
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