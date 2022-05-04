Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Gezi davası için kampanya: Erdoğan bu kararı aldırmakla... /04 Mayıs 2022 18:53

İngiltere'de Gezi davası için kampanya: Erdoğan bu kararı aldırmakla...

Gezi davasında açıklanan ceza kararlarının ardında İngiltere'de bu konuyla ilgili bir kampanya başlatıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Gezi davasında, hukuksuzca tutuklanan ve ömür boyu hapis cezası alan 8 kişi için İngiltere’de bir kampanya başlatıldı.

“Free The Gezi 8” (Gezi 8’lisine Özgürlük) başlığı altında başlatılan kampanyaya birçok çevreden destek geleceği açıklandı.

Erdoğan’ın doğrudan hedeflediği, halkın protesto etme hakkına dönük bir “öç alma” çabasının ötesine gitmeyen ve hiçbir yasa ve kanuna uymayan tutuklamaların kabul edilemeyeceğini açıklayan Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT), “Erdoğan bu kararı aldırmakla, hem Gezi direnişine katılanları cezalandırıyor ve hem de tüm halka gözdağı veriyor” açıklaması yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de Gezi davası için kampanya: Erdoğan bu kararı... Sonraki Haber >>

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:12:21