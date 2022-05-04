İngiltere'de Gezi davası için kampanya: Erdoğan bu kararı aldırmakla...

Gezi davasında, hukuksuzca tutuklanan ve ömür boyu hapis cezası alan 8 kişi için İngiltere’de bir kampanya başlatıldı.“Free The Gezi 8” (Gezi 8’lisine Özgürlük) başlığı altında başlatılan kampanyaya birçok çevreden destek geleceği açıklandı.Erdoğan’ın doğrudan hedeflediği, halkın protesto etme hakkına dönük bir “öç alma” çabasının ötesine gitmeyen ve hiçbir yasa ve kanuna uymayan tutuklamaların kabul edilemeyeceğini açıklayan Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT), “Erdoğan bu kararı aldırmakla, hem Gezi direnişine katılanları cezalandırıyor ve hem de tüm halka gözdağı veriyor” açıklaması yaptı.