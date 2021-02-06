Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili olan aşı açıklandı! /06 Şubat 2021 10:01

İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili olan aşı açıklandı!

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin ürettiği korona virüsü aşısının, virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklandı.

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Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği korona virüsü ( Covid-19) aşısının ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona karşı da etkili olduğu belirtildi.

Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Andrew Pollard, yeni verilerin aşının yalnızca orijinal virüse karşı değil, aynı zamanda yeni mutasyon “B.1.1.7”ye karşı da koruma sağladığını söyledi.

Oxford aşı denemelerinde görev alan Profesör Sarah Gilbert ise korona virüslerin, influenza virüslerine oranla mutasyona daha az eğilimli olduğunu ancak bir pandemi sırasında dolaşımdaki virüsler arasında bir mutasyonun hakim olmasının beklenebileceğini ifade etti.

 Gilbert, gerekli görülmesi durumunda influenzada olduğu gibi aşıların mutasyonlara göre yeniden düzenlenebileceğine de dikkati çekti.

Daha önce de Pfizer-BioNTech ve Moderna, geliştirdikleri aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu.
 
İngiltere'de ilk olarak eylül ayında tespit edilen yeni mutasyon aralık ayında tüm ülkede hakim tip olmaya başlamıştı.

 Yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzerinde yüzde 30-40 daha ölümcül olduğu tespit edilen mutasyonun etkisiyle vakalar ve buna bağlı ölümler artmaya başlamıştı.

Bunun üzerine 5 Ocak'ta karantinaya gidilen ülkede hastaneler üzerindeki baskı devam ederken, toplam ölü sayısı 100 bini geçmiş durumda.
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