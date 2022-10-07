İngiltere'de günde 3 saatlik elektrik kesintisi gündemde





National Grid sanayi ve tüketicilerin kış ayları öncesinde hazırlık yapmaları açısından yıllık elektrik ve doğal gaz tedarikine ilişkin yıllık durum değerlendirmesi hazırladı.

Birleşik Krallık'ın en büyük elektrik dağıtım şirketi National Grid tarafından yapılan açıklamada bu sayede elektrik kullanımında yüzde 5'lik tasarruf yapılabileceği belirtildi.Kesintinin büyük ihtimalle en çok elektrik tüketilen sabah saatlerinde ya da akşam 16:00 ile 21:00 saatleri arasında yapılabileceği ve kesintinin uygulanacağı bölgelerde kullanıcıların en az bir gün önceden bilgilendirileceği ifade edildi. Ayrıca kesinti ülkenin farklı bölgelerinde dönüşümlü olarak uygulanması bekleniyor.İngiltere, Galler ve İskoçya'ya elektrik dağıtan şirket Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji piyasasında daha önce görülmemiş bir karmaşa ve istikrarsızlık yarattığını ifade etti.Şirket, en kötü durum senaryosu olarak açıkladığı bu durumun gerçekleşme olasılığını düşük olarak tanımladı, ancak bu kışın zorlu geçeceğine ve hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti.Ancak enerji sektörünü yakından bilen kaynaklar Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş döneminde bile doğal gaz akışını kesmediğini hatırlatarak geleceğin neler getireceğinin tahmin edilmesinin güç olduğuna dikkat çekti.İngiltere, elektrik üretiminde doğal gaza fazlasıyla bağımlı durumda. Doğal gazla çalışan elektrik santralleri ülkede tüketilen elektriğin yüzde 40'ndan fazlasını üretiyor. Ülke ayrıca diğer Avrupa ülkelerinden de elektrik ithal ediyor.Bugün yayınlanan raporda şirket temel olarak ülkenin talebini karşılamaya yetecek elektriğinin olduğu ifade edildi. Ancak, bu değerlendirmenin İngiltere'nin Avrupa kıtasından, özellikle de Fransa, Belçika ve Hollanda'dan ihtiyaç duyduğu zaman enerji ithal edebileceği varsayımına dayandığı belirtildi.Yeterince elektrik ithal edememesi ve yeterince doğal gaz tedarik edememesi durumunda ise çeşitli senaryolar geliştiren şirket öncelikle eylül ayında kapatılması planlanan ancak ertelenen kömürle çalışan termik santrallere yöneleceğini açıkladı.