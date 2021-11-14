Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de hastane önünde patlama /14 Kasım 2021 20:38

İngiltere'de hastane önünde patlama

İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan bir hastanenin yakınında bulunan otomobilde meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan bir hastanenin yakınında bulunan otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Terörle mücadele ekiplerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü bildirildi.

İngiltere'nin Liverpool kentindeki kadın hastalıkları için hizmet veren Liverpool Women's Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde yerel saat ile 11.00'de patlama meydana gelmişti. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgeden sorumlu olan Merseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada, "yaralı olan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun hayati tehlike oluşturmadığı" belirtildi.

Polis, söz konusu otomobilin patlamadan kısa süre önce hastaneye yanaşan özel bir taksi olduğunu açıklarken, terörle mücadele ekiplerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü aktardı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Acil durum ekipleri durumu değerlendirmeye devam ederken polis, olayla ilgili herhangi tutuklama olmadığını belirtti.

Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson ise yaptığı açıklamada, Liverpool'da meydana gelen olayı "rahatsız edici ve üzücü" olarak nitelendirdi.
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