İngiltere'de Heathrow'dan uçacaklar dikkat!

İngiltere'nin ve Avrupa'nın en bilinen ve önemli havalimanlarından birisi olan Heathrow için günlük 100 bin yolcu sınırı getirildiği belirtildi.







Cumhuriyet'ten Taner Bildik'in haberine göre Londra'nın en önemli Havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda yetkililer, talepteki artışla başa çıkmakta zorlandıklarını ve yeni personelinin 'henüz tam hazır olmadığını' söyleyerek havayolu şirketlerine çağrı yaptı. Heathrow Havalimanı günlük 100 bin yolcu çıkış limiti koydu. Londra'nın en önemli Havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda yetkililer, talepteki artışla başa çıkmakta zorlandıklarını ve yeni personelinin 'henüz tam hazır olmadığını' söyleyerek havayolu şirketlerine çağrı yaptı. Heathrow Havalimanı günlük 100 bin yolcu çıkış limiti koydu.

İngiltere'deki tüm havalimanları son haftalarda yer personeli sıkıntısı nedeniyle uzun kuyruklar nedeniyle yolcuları mağdur etti. Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti.Havaalanı yetkilileri şirketlerin Heathrow'da günde yaklaşık 104 bin yolcu kapasiteli uçuşlar yapmayı planladığını ve günlük 4 binden fazla hizmet verilemez koltuk satışı yapıldığını açıkladı. Yetkililer, kapasitenin aşılması nedeniyle havayolu şirketlerinden “yaz satışını durdurmalarını” istediklerini söyledi.Heathrow CEO'su John Holland-Kaye, "12 Temmuz ile 11 Eylül arasında geçerli olmak üzere bir kapasite sınırı getirme konusunda zor bir karar aldık" diye konuştu.