Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de ilk kez korona kaynaklı ölüm yaşanmayan gün /02 Haziran 2021 09:15

İngiltere'de ilk kez korona kaynaklı ölüm yaşanmayan gün

İngiltere'de 2020 yılının mart ayından beri ilk defa koronavirüs nedeniyle pozitif testten sonraki 4 haftalık süre baz alındığında günlük can kaybı açıklanmadı.

SHABER3.COM

Hindistan varyantı kaynaklı yeni vaka sayısındaki hafif artışa rağmen açıklanan bu veri olumlu karşılandı.

Öte yandan analistler hafta sonu ve haftanın ilk gününde rapor edilen ölüm hadisesinin genel olarak düşük olduğuna da dikkati çekti.

Bunun sebebi olarak da sayıları tutan istatistikçi sayısının hafta sonları daha az olması gösteriliyor. Buna resmi tatil de eklenince can kayıplarının takip eden günlerde rapor edilme ihtimalinin yükseldiği düşünülüyor.

Yine de Sağlık Bakanı Matt Hancock haberi tüm ülkenin memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Aşıların açıkça işe yaradığının görüldüğünü belirten Hancock, "Bu tartışmasız güzel habere rağmen henüz virüsü yenmiş değiliz. Vaka sayıları artarken el temizliği, maske ve sosyal mesafe kuralını unutmamalı ve mümkün olan en kısa zamanda iki doz aşı olunmalı," ifadelerini kullandı.

Uzmanlar şu anki ölüm hadiselerinin bir ay önceki vaka sayılarının yansıması olduğu ve artan vakalar nedeniyle önümüzdeki günlerde yeniden bir artış olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de yetişkin nüfusun 3'te birinden fazlası her iki doz aşıyı da olmuş durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de ilk kez korona kaynaklı ölüm yaşanmayan gün Sonraki Haber >>

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:11