İngiltere'de ilk kez korona kaynaklı ölüm yaşanmayan gün

Hindistan varyantı kaynaklı yeni vaka sayısındaki hafif artışa rağmen açıklanan bu veri olumlu karşılandı.







Öte yandan analistler hafta sonu ve haftanın ilk gününde rapor edilen ölüm hadisesinin genel olarak düşük olduğuna da dikkati çekti.





Bunun sebebi olarak da sayıları tutan istatistikçi sayısının hafta sonları daha az olması gösteriliyor. Buna resmi tatil de eklenince can kayıplarının takip eden günlerde rapor edilme ihtimalinin yükseldiği düşünülüyor.





Yine de Sağlık Bakanı Matt Hancock haberi tüm ülkenin memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Aşıların açıkça işe yaradığının görüldüğünü belirten Hancock, "Bu tartışmasız güzel habere rağmen henüz virüsü yenmiş değiliz. Vaka sayıları artarken el temizliği, maske ve sosyal mesafe kuralını unutmamalı ve mümkün olan en kısa zamanda iki doz aşı olunmalı," ifadelerini kullandı.





Uzmanlar şu anki ölüm hadiselerinin bir ay önceki vaka sayılarının yansıması olduğu ve artan vakalar nedeniyle önümüzdeki günlerde yeniden bir artış olabileceği uyarısında bulundu.





İngiltere'de yetişkin nüfusun 3'te birinden fazlası her iki doz aşıyı da olmuş durumda.