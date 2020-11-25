İngiltere'de işsiz sayısının 1 milyon artması bekleniyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere Maliye Bakanı, 2021 yılı ortalarında ülkede işsiz sayısının bir milyon artışla 2,6 milyona yükselmesinin beklendiğini açıkladı.





Avam Kamarası'nda bütçe harcamalarıyla ilgili ara düzenlemeleri açıklayan Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgınının sağlık alanında yol açtığı acil durumun devam ettiğini, ekonomideki acil durumun ise "daha yeni başladığını" söyledi.





Hükümetin 2020 yılında 394 milyar sterlin (525 milyar dolar) borçlanmasının beklendiğini ve bunun İkinci Dünya Savaşı sonrası kaydedilen "en yüksek düzey" borçlanma olacağını kaydetti.





Resmi verilere göre İngiltere'de 1,62 milyon işsiz var; bunun 300 bini geçen yıldan bu yana işsizler arasına katıldı.





Gelecek yıl ortalarında işsiz sayısının 2,6 milyona, işsizlik oranının da yüzde 7,5'e yükselmesi bekleniyor.





Sunak, koronavirüse karşı mücadelede bu yıl sonuna kadar 280 milyar sterlin harcama yapılmış olacağını belirtti.





Maliye Bakanı, en düşük ücret diliminde çalışanlar ile doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlileri dışında kamu çalışanlarına ücret artışı yapılmayacağını açıkladı.





İngiltere'nin uluslararası yardım harcamalarının düzeyi ise 2021-22 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 0,7'sinden 0,5'e düşürüldü.





Ekonomi son 300 yılın en büyük daralmasını yaşayacak





Sunak, İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 11,3 daralmasının beklendiğini ve bunun "son 300 yılın en büyük düşüşü" olacağını kaydetti.





2021 için yüzde 5,5; 2022 için de yüzde 6,6 büyüme beklendiğini belirtti.





Sunak, "Büyümeye geçilse bile ekonomide üretimin 2022'nin son çeyreğine kadar kriz öncesi seviyeye geri dönmesi beklenmiyor. Ekonomideki tahribat muhtemelen devam edecek" dedi.





Bakan, hükümetin bu yılki borçlanmasının 394 milyar sterlini bulacağını, gelecek yıl bu rakamın 164 milyara, sonraki yıl da 105 milyara düşmesinin beklendiğini ifade etti.





Maliye Bakanlığı normalde üç yıllık planlarını açıklarken, bu yıl salgının yol açtığı ekonomik karmaşa nedeniyle sadece bir yıl ile sınırlandı.





Ana muhalefet İşçi Partisi ise İngiltere'nin bu yıl sonunda Avrupa Birliği ortak pazarı ve gümrük birliğinden çıkacak olmasına rağmen, Maliye Bakanı'nın konuşmasında Brexit'ten hiç söz etmemesini ve henüz ticaret anlaşmaları yapılmamış olmasını eleştirdi.