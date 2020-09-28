İngiltere'de izolasyon kurallarını ihlâl edenler 10.000 sterline kadar para cezalarıyla karşılaşacak

Koronavirüs takip sistemi tarafından virüse yakalanmış kişilerle yakın temasta bulunduğu belirlenenlerin de kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Bu kişiler de izolasyon kurallarını ihlâl ederse 10.000 sterlinlik ceza ile karşı karşıya kalabilecek.







İlk ihlâlde 1000 sterlinlik ceza öngörülürken, ihlâllerin tekrarlanması durumunda ceza tutarı 10.000 sterline kadar çıkacak.





Yeni düzenlemelere göre kendilerini izole etmesi istenen kişiler düşük gelir grubundan ise 500 sterlin tutarındaki tek seferlik devlet desteğinden faydalanabilecekler.





Birleşik Krallık hükümeti, yeni düzenlemelerin İngiltere dışında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda idareleri tarafından da benimsenmesini umuyor.



