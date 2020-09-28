Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de izolasyon kurallarını ihlâl edenler 10.000 sterline kadar para cezalarıyla karşılaşacak /28 Eylül 2020 11:47

İngiltere'de izolasyon kurallarını ihlâl edenler 10.000 sterline kadar para cezalarıyla karşılaşacak

İngiltere'de bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendilerini izole etmeleri istenen kişiler izolasyon kurallarını art arda çiğnemeleri durumunda 10.000 sterlin (yaklaşık 97.616 TL) para cezasına çarptırılabilecek.

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Koronavirüs takip sistemi tarafından virüse yakalanmış kişilerle yakın temasta bulunduğu belirlenenlerin de kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Bu kişiler de izolasyon kurallarını ihlâl ederse 10.000 sterlinlik ceza ile karşı karşıya kalabilecek.

İlk ihlâlde 1000 sterlinlik ceza öngörülürken, ihlâllerin tekrarlanması durumunda ceza tutarı 10.000 sterline kadar çıkacak.

Yeni düzenlemelere göre kendilerini izole etmesi istenen kişiler düşük gelir grubundan ise 500 sterlin tutarındaki tek seferlik devlet desteğinden faydalanabilecekler.

Birleşik Krallık hükümeti, yeni düzenlemelerin İngiltere dışında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda idareleri tarafından da benimsenmesini umuyor.

BBC'ye konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, herkesin kurallara uyması durumunda ülke genelini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarına ihtiyaç olmayacağını ifade etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, herkesin hükümetin yeni kurallarına uyması durumunda ülkenin yeniden sokağa çıkma ısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmayacağını söyledi.

Başbakan Boris Johnson'ın Salı günü bir dizi yeni koronavirüs tedbirini açıklaması ve hanehalklarının birbirleriyle görüşmelerinin kısıtlı bir süre için yasaklaması bekleniyor.

İngiltere'nin koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını ifade eden Boris Johnson'ın pubların açık kaldığı süreyi de kısaltması bekleniyor.


İngiltere'de koronavirüs salgını ne durumda?
Birleşik Krallık içerisinde koronavirüs vakalarının en hızlı arttığı yer İngiltere.

İngiltere'de tespit edilen yeni vaka sayılarının bir hafta içerisinde ikiye katlanmaya başladığı belirtildi.

Cumartesi günü 4 bin 422 yeni vaka tespit edilirken, 27 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Vaka sayılarında hızlı bir artış yaşansa da, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının sayısı ve koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısındaki artış hızı, vakalarda gözlenen trende kıyasla daha yavaş seyrediyor.

Sağlık Bakanı Hancock: Aşı bu yıl içinde hazır olabilir
Herkesi hükümetin belirlediği kurallara uymaya çağıran Sağlık Bakanı Hancock, izolasyon kurallarını uygulamayı reddeden bir kişiyi polise ihbar etmekten çekinmeyeceğini vurguladı ve hükümetin yeni tedbirlerinin aşırı katı olduğu eleştirilerine katılmadığını söyledi.

Aşı çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Hancock, bu yıl bitmeden bir Covid-19 aşısının geliştirilmesi konusunda hâlâ iyimser olduğunu ifade ederek, "Gelecek birkaç ay içerisinde süvari birlikleri yetişecek. Aşı, iyileştirilmiş test sistemi ve gelişmiş tedavi yöntemleri yolda. Ancak o zamana kadar insanların güvenliği için hepimiz kurallara uymalıyız" diye konuştu.
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