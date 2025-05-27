Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de kabus: Liverpool'da araç taraftarların arasına daldı, 45 yaralı var /27 Mayıs 2025 10:00

İngiltere'de kabus: Liverpool'da araç taraftarların arasına daldı, 45 yaralı var

İngiltere'de bir aracın Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan Liverpool Futbol Kulübü taraftarlarının arasına dalması sonucu 45 kişi yaralandı. Polis olayda terör şüphesinin bulunmadığını bildirdi.

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İngiltere'nin Liverpool kentinde takımlarının Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların üzerine bir aracın dalması sonucu en az 45 kişi yaralandı.

Liverpool Futbol Kulübü taraftarlarının geçit töreni sırasında meydana gelen olayla ilgili olarak 53 yaşında bir "beyaz İngiliz erkeğin” yakalandığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, yakalanan kişinin yalnız başına hareket ettiğinin düşünüldüğü ve olayla iilgili terör şüphesi bulunmadığı kaydedildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin olayın ardından ikisi ağır yaralı 27 kişinin hastaneye kaldırıldığını, diğer 20 kişinin de hafif yaralanmalar nedeniyle olay yerinde tedavi edildiğini belirtti. Biri çocuk dört kişinin aracın altında kaldığını ve ancak itfaiyenin aracı havaya kaldırmasıyla kurtarılabildiklerini belirten Kitchin, aracın bisikletli bir sağlık görevlisine de çarptığını ancak kişinin yaralanmadığını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Liverpool'daki manzarayı "dehşet verici” diye nitelendirdi, cesur ve hızlı müdahaleleri nedeniyle kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Düşüncelerinin yaralananlar ve olaydan etkilenenlerle birlikte olduğunu belirten Starmer, "Başta çocuklar olmak üzere herkes kahramanlarını böyle bir dehşet yaşamadan kutlayabilmelidir. Liverpool zor dönemlerde birlik olma konusunda uzun ve gıururlu bir tarihe sahiptir. Liverpool birlikte ayakta ve tüm ülke Liverpool'un yanında” ifadelerini kullandı.
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