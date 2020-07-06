Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'de KDV indirimi hazırlığı /06 Temmuz 2020 13:56

İngiltere'de KDV indirimi hazırlığı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere ekonomik krizle boğuşuyor. Hükûmet Katma Derğe Vergisi (KDV) indirimine hazırlanıyor.

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İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ev satın alanlar ile bar, restoran ve diğer konaklama şirketlerinden alınan vergileri azaltarak ülke ekonomisini yeniden canlandırmaya çalışacaklarını açıkladı.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle mart ve nisan aylarında ekonominin büyük bölümünün kapatılması sebebiyle yüzde 25 daraldı.

Sunak, çarşamba günü hükûmetin toparlanma politikalarının bir sonraki aşamasını açıklayacak. The Times gazetesinde yer alan habere göre önlemler vergi indirimlerini de içeriyor.

Habere göre Sunak, Emlak Vergisi eşiğini şu anki seviyenin dört katı üzerinde olan 500 bin sterline çıkaracak. Buna göre çoğu ev satışında bir yıla kadar herhangi bir Damga Vergisi ödenmeyecek. Vergi indirimi sonbaharda resmi bütçe beyanında devreye alınacak.

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Sunak, 4 Temmuz'da yeniden açılmaya başlayan sektördeki 2,4 milyon işin korunması adına konaklama işletmelerine geçici bir Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapacağını da açıklayacak.

Maliye Bakanlığı The Times ve Guardian'da yer alan raporlar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Sunak, Koronavirüs sebebiyle işsizlikte öngörülen artışı durdurmak için 133 milyar sterlin büyüklüğünde tedbir başlattı. 

Tedbirler içinde en büyük payı geçici olarak işten çıkarılanların maaşlarının yüzde 80'ine kadar devlet tarafından ödenmesi alıyordu. Tedbirler ekim ayında sona erecek.
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